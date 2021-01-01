فيديو.. لتدمير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو.. لتدمير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

صورة الخبر: تدمير دبابة روسية
تدمير دبابة روسية

نشر حساب "متتبع الأسلحة الأوكرانية" على "تويتر"، الذي يتابع الحرب الدائرة في أوكرانيا بشكل مكثف، مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير دبابة روسية في أوكرانيا.

وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: "تدمير دبابة روسية بصاروخ مضاد من نوع (ستونغا بي) أوكراني الصنع"، من دون توضيح مكان الاستهداف.

وتحرص أوكرانيا على توثيق هجماتها على الجيش الروسي، في خضم حرب إعلامية توازي المعركة العسكرية المشتعلة بين الطرفين منذ نحو أسبوعين.

وصدت القوات الأوكرانية محاولة روسية لدخول مدينة خاركيف بشرق البلاد يوم الثلاثاء، وأحبطت عملية كان من المقرر أن ينفذها 120 مظليا روسيا بالقرب من الحدود، حسبما قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية إن 5 أشخاص، من بينهم طفلان، قتلوا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء عندما هاجمت طائرات روسية بلدة مالين شمال غربي كييف ودمرت سبعة منازل.
وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن فيتالي جيراسيموف، النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين، قتل يوم الإثنين، ليكون الميجر جنرال الروسي الثاني الذي يُقتل خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا، وفقما نقلت "رويترز".

https://twitter.com/i/status/1501207860826587141

المصدر: skynewsarabia

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو.. لتدمير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21678

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager