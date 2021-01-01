لمزيد من التغريدات الآمنة تويتر تطلق خدمة Tor



تويتر تويتر

أطلقت شركة تويتر نسخة من موقعها كخدمة Tor Onion، مما يعمل على تحسينها لشبكة حماية الخصوصية والتهرب من الرقابة.



وأعلن مهندس البرمجيات أليك موفيت عن الخبر عبر تويتر. وتمت إضافة شبكة Tor أيضًا إلى صفحة المتصفحات المدعومة من المنصة.



وتتوفر خدمة تويتر عبر https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion أثناء استخدام متصفح Tor أو أداة مماثلة.

قد يعجبك أيضا...

وبينما يمكنك الوصول إلى الموقع العادي عبر Tor، فإن الإصدار الذي تم إطلاقه حديثًا يضيف المزيد من طبقات الحماية لتجربة التصفح المجهولة الهوية المصممة خصيصًا للشبكة.وقال موفيت: إنه التزام من المنصة بالتعامل مع الأشخاص الذين يستخدمون Tor بطريقة منصفة. يعد إعداد عنوان Onion خطوة عملية توضح أن المنصة توفر بشكل صريح احتياجات الأشخاص الذين يستخدمون Tor.ويطلق على خدمات Onion أحيانًا اسم الخدمات المخفية. ويقدم عدد من مواقع الويب إصدارات خاصة بـ Tor، بما في ذلك محرك بحث DuckDuckGo ومنافذ إخبارية مثل نيويورك تايمز وبي بي سي وبرو بابليكا وأدوات مثل SecureDrop لتلقي مستندات آمنة، تعمل أيضًا من خلال Tor.وغرد مافيت، الذي يعمل مع الشركات لتنفيذ مواقع Onion، بأنه يناقش إمكانية وجود نسخة متوافقة مع Tor من تويتر منذ عام 2014.وحدث ذلك عندما أطلقت فيسبوك خدمتها المخفية، وهي خطوة مصممة لإصلاح المشكلات الوظيفية لمستخدمي Tor الذين غالبًا ما يتم وضع علامة عليهم بشكل غير صحيح على أنهم شبكات بوتات.وقالت فيسبوك في عام 2016 إن مليون مستخدم شهريًا كانوا يصلون إلى موقعها العادي أو خدمة Onion من خلال Tor.تويتر تطلق نسخة متوافقة مع Tor من موقعهاتشفر Tor حركة مرور الويب وتوجيهها عبر سلسلة من الخوادم لإخفاء معلومات تعريف المستخدمين. وتمثل هذه طريقة شائعة للوصول إلى المواقع التي تخضع للرقابة. وهذا جعلها ذات صلة بشكل خاص منذ غزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى حملة روسية صارمة ضد فيسبوك وتويتر والخدمات الإخبارية المستقلة.وبدأ بعض مزودي خدمة الإنترنت بفرض الرقابة على Tor في شهر ديسمبر من عام 2021. ولكن مشروع Tor قال إن المستوى الفعلي للحظر قد تغير. ولا يزال بإمكان المستخدمين الروس الاتصال عبر جسر Tor.وظلت خدمة Onion من تويتر قيد العمل لفترة أطول بكثير ولها فوائد تتجاوز مجرد الوصول إلى منصة محظورة.وتجبر خدمة Onion الأشخاص على استخدام شبكة Tor، نظرًا لأنها لا تعمل مع المتصفحات العادية. كما أنها تحمي من بعض مخاطر الأمان التي تقدمها عناوين الويب القياسية.ويساعد وجود مسار وصول مميز أيضًا منصات مثل فيسبوك وتويتر في مراقبة الأنشطة الضارة التي تستفيد من Tor بسهولة أكبر دون حظر أو إضعاف الخدمة للمستخدمين.وحتى إذا كان معظم الناس لا يستخدمون Tor للوصول إلى تويتر، فإن هذا تحسين لمن يستخدمه، وتحركًا نحو قبول أكبر للنظام.