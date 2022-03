سعر ومواصفات جهاز الكمبيوتر Studio Display من آبل

Studio Display Studio Display

أطلقت شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها الرسمي منذ قليل عن جهاز الكمبيوتر Studio Display والذى يأتى بشاشة من نوع Retina قياس 27 بوصة، وبجودة 5K وكاميرا متقدمة مع Center Stage وصوت مذهل عالي الدقة، حيث يشبه نفس مواصفات كمبيوتر Mac Studio في الشاشة والكاميرا التى تأتى أيضا بدقة 12 ميجابكسل.



ويوفر جهاز الكمبيوتر Studio Display تصميمًا مذهلاً بشاشة كاملة بحدود ضيقة وإطار مصقول بالكامل مصنوع من الألومنيوم، مع حامل قابل لضبط الإمالة والارتفاع مع ذراع موازنة تجعل الشاشة تشعر بانعدام الوزن أثناء تعديلها، مع خيار محول VESA mount ، ويدعم الاتجاه الأفقي أو الرأسي لمزيد من المرونة.



إطلاق جهاز الكمبيوتر Studio Display رسميا من آبل .. سعر ومواصفات





ويتميز جهاز الكمبيوتر Studio Display بدعم أكثر من مليار لون ، مع تقنية True Tone التى تعمل على ضبط درجة حرارة لون الشاشة تلقائيًا مع تغير البيئة للحصول على تجربة مشاهدة أكثر طبيعية، تيح الطلاء المضاد للانعكاس ضوء الشمس، مع زجاج ، تم تقديمه لأول مرة على Pro Display XDR ، والذى يعمل على تشتيت الضوء لتقليل التوهج بشكل أكبر مع تقديم جودة صورة رائعة.

ويشتمل جهاز الكمبيوتر Studio Display على مصفوفة بثلاثة ميكروفونات بجودة الاستوديو مع أرضية منخفضة الضوضاء بشكل خاص للمكالمات والتسجيلات الصوتية فائقة الوضوح، كما أنه يتميز بنظام صوت عالي الدقة مكون من ستة مكبرات صوت ، وهو الأفضل على الإطلاق لنظام Mac ، بالإضافة إلى تقنية مع Dolby Atmos للصوت المكاني.ويحتوى جهاز الكمبيوتر Studio Display على ثلاثة منافذ USB-C توفر سرعات تصل إلى 10 جيجابت / ثانية لتوصيل الأجهزة الطرفية عالية السرعة والتخزين والشبكات مباشرة في الشاشة. يتيح منفذ Thunderbolt للمستخدمين.ويتوفر جهاز الكمبيوتر Studio Display للطلب اليوم ، وسيصل ابتداءً من يوم الجمعة ، 18 مارس، مع سعر يبدأ من 1,599 دولار أى ما يعادل حوالي 25 ألف جنيه مصرى.كما يأتى باللونين الفضي والأسود للوحة المفاتيح Magic Keyboard المزودة بمعرف اللمس ولوحة التتبع Magic Trackpad وماوس Magic Mouse التي يمكن شراؤها بشكل منفصل.