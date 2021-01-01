سعر ومواصفات جهاز الكمبيوتر Studio Display من آبل

أطلقت شركة آبل الأمريكية في مؤتمرها الرسمي منذ قليل عن جهاز الكمبيوتر Studio Display والذى يأتى بشاشة من نوع Retina قياس 27 بوصة، وبجودة 5K وكاميرا متقدمة مع Center Stage وصوت مذهل عالي الدقة، حيث يشبه نفس مواصفات كمبيوتر Mac Studio في الشاشة والكاميرا التى تأتى أيضا بدقة 12 ميجابكسل.
ويوفر جهاز الكمبيوتر Studio Display تصميمًا مذهلاً بشاشة كاملة بحدود ضيقة وإطار مصقول بالكامل مصنوع من الألومنيوم، مع حامل قابل لضبط الإمالة والارتفاع مع ذراع موازنة تجعل الشاشة تشعر بانعدام الوزن أثناء تعديلها، مع خيار محول VESA mount ، ويدعم الاتجاه الأفقي أو الرأسي لمزيد من المرونة.
The new silver-and-black Magic Keyboard, Magic Trackpad, and Magic Mouse are shown.إطلاق جهاز الكمبيوتر Studio Display رسميا من آبل .. سعر ومواصفات
ويتميز جهاز الكمبيوتر Studio Display بدعم أكثر من مليار لون ، مع تقنية True Tone التى تعمل على ضبط درجة حرارة لون الشاشة تلقائيًا مع تغير البيئة للحصول على تجربة مشاهدة أكثر طبيعية، تيح الطلاء المضاد للانعكاس ضوء الشمس، مع زجاج ، تم تقديمه لأول مرة على Pro Display XDR ، والذى يعمل على تشتيت الضوء لتقليل التوهج بشكل أكبر مع تقديم جودة صورة رائعة.
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