شلل مؤقت يضرب فيسبوك وتويتر . عطل يصيب مواقع الإنترنت حول العالم..

تعطلت العديد من مواقع الإنترنت في العالم مساء اليوم الثلاثاء، حيث أثر انقطاع هائل للإنترنت واسع النطاق على بعض خدمات الإنترنت الأكثر شيوعا على الويب حول العالم، مما تسبب في عطل عددا من المواقع الشهيرة من بينها فيسبوك وتويتر وإنستجرام.
ووفا لما ذكره موقع "techradar" التقني، تأثرت خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي Spotify، ومنصة الدردشة الخاصة بالألعاب ديسكورد Discord، بالعطل لأكثر من ساعة، كما أشارت التقارير إلى أن موقع فيسبوك ومنصة ويكيبيديا وخدمة جوجل السحابية Google Cloud، عانوا أيضا من انقطاع حيث تعذر على المستخدمين الدخول مؤقتا إلى تلك المواقع قبل عودتها إلى الخدمة.
وأشار موقع Downdetector، المتخصص في رصد أعطال الإنترنت، إلى أن بعض الخدمات الشهيرة من بينها تويتر وفيسبوك وويكيبيديا وسبوتيفاي وديسكورد وسناب شات ويويتوب وإنستجرام وغيرها، ضمن المواقع التي واجهت انقطاعا لفترة من الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
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