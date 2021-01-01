متصفح Chrome يتفوق الآن على سفاري على نظام Mac

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أعلنت شركة جوجل يوم الاثنين أن أحدث إصدار لها من متصفح Chrome لنظام التشغيل Mac، الإصدار 99، قد سجل أعلى درجة سرعة مقارنة بأي متصفح في اختبار عداد Speedometer؛ وهو اختبار سرعة ابتكرته شركة أبل.



وكشفت جوجل أنه في اختبارها، كانت درجة عداد السرعة لـ Chrome 99 البالغة 300 ممكنة جزئيًا من خلال تطبيق ThinLTO، وهي تقنية تحسين بناء تعطي الأولوية للشفرة التي تركز على سرعة المتصفح.



هذا بالإضافة إلى التحسينات الأخرى التي تقوم بها جوجل، بما في ذلك مترجم V8 Sparkplug JavaScript جديد مع مكالمات مدمجة قصيرة تعمل على تحسين وضع الشفرة التي تم إنشاؤها داخل ذاكرة الجهاز.

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ووفقًا لجوجل، يعد Chrome 99 أسرع بنسبة 7 بالمائة من سفاري. فقد تم تشغيل Speedometer على كل من Safari 15.4 (باستخدام WebKit الإصدار 17613.1.14.1.7) وعلى Chrome 99.0.4844.51 على MacBook Pro مقاس 14 بوصة مع 10 نواة M1 Pro و 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.