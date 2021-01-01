بالجيل 12 من معالجات إنتل رصد جهاز RedmiBook Pro 15 في Geekbench

تستعد شركة شاومي قريباً لإطلاق تحديث جديد من جهاز RedmiBook Pro 15، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بالجيل 12 من معالجات إنتل.
أكدت التسريبات الأخيرة على خطط شاومي لإطلاق جهاز RedmiBook Pro 15 هذا العام بتحسنيات في التصميم مع ترقية في وحدة المعالجة.
ولقد سجل RedmiBook Pro 15 2022 عدد 1800 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و11872 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة مع معالج Intel Core i7-12650 بسرعة 2.26GHz، ويأتي المعالج بعدد 10 من الأنوية و16 thread، وذاكرة تخزين مؤقت 24 ميجابت.
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