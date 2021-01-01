بالجيل 12 من معالجات إنتل رصد جهاز RedmiBook Pro 15 في Geekbench



RedmiBook Pro 15 RedmiBook Pro 15

تستعد شركة شاومي قريباً لإطلاق تحديث جديد من جهاز RedmiBook Pro 15، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بالجيل 12 من معالجات إنتل.



أكدت التسريبات الأخيرة على خطط شاومي لإطلاق جهاز RedmiBook Pro 15 هذا العام بتحسنيات في التصميم مع ترقية في وحدة المعالجة.



ولقد سجل RedmiBook Pro 15 2022 عدد 1800 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و11872 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة مع معالج Intel Core i7-12650 بسرعة 2.26GHz، ويأتي المعالج بعدد 10 من الأنوية و16 thread، وذاكرة تخزين مؤقت 24 ميجابت.

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أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، كما تشير التسريبات إلى أن Redmi Book Pro 15 يأتي بعدد 4 من النماذج التي رصدت بأرقام RMA2202-AD، و RMA2202-BD وRMA2202-AI وأيضاً RMA2202-BI وفقاً للتسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات SIG.كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بأعلى جودة عرض وأيضاً معدل تحديث مرتفع، مع معايير مقاومة الإضاءة الزرقاء وتعتيم DC، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار في وقت لاحق خلال شهر مارس.