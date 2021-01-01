الاعلن عن إطلاق هواتف iPhone 13 باللون الأخضر



iPhone 13 iPhone 13

أعلنت شركة ابل خلال الحدث الرقمي”Peek Performance” الذي عقد اليوم عن إضافة لون جديد لهواتف Phone 13‌ وPhone 13‌ Pro، حيث تتوفر هذه الإصدارات الآن باللون الأخضر الداكن.



أكدت عملاق التكنولوجيا ابل خلال مؤتمرها الأول في عام 2022، على أن Phone 13‌ وPhone 13‌ Pro تتوفر بدءاً من يوم الجمعه 13 من مارس باللون الأخضر الجديد من الشركة، وتنطلق للأسواق في 18 من مارس.



أيضاً يأتي هذا النموذج الجديد بنفس المواصفات المميزة للإصدارات الأصلية دون أي تغيير، على أن ينضم للإختيارات المتاحة من ابل بالفعل لهذه الإصدارات.

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أيضاً من المقرر أن يعرف اللون الأخضر لهاتف iPhone 13 Pro باللون الأخضر alpine ، بينما يأتي هاتف iPhone 13 باللون الأخضر فقط.