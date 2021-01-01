سعر يبدأ من 429 دولار : رسمياً هاتف iPhone SE 2022 بمعالج A15 Bionic

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صورة الخبر: iPhone SE 2022
iPhone SE 2022

أعلنت شركة ابل اليوم عن إصدار جديد من سلسلة هواتف iPhone SE، الذي يأتي هذا العام بمعالج A15 Bionic.

يتميز الجيل الثالث من iPhone SE بدعم الإتصال بشبكات 5G، مع تحسينات في عمر البطارية، وإعدادات الكاميرة.

ويأتي هاتف iPhone SE 3 بشاشة مميزة بحجم 4.7 إنش، كما يأتي بطبقة حماية زجاجية أكثر قوة في الجهة الأمامية والخلفية من الهاتف كما في iPhone 13 Pro وiPhone 13.

كما يتميز الهاتف بكاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل وتدعم تقنيات Deep Fusion وSmart HDR، ويأتي الهاتف بمعالج A15 Bionic الذي قدم للمرة الأولى في سلسلة iPhone 13، ويدعم المعالج هذا الإصدار بآداء أسرع 1.8 مرة عن الإصدار السابق.

أيضاً تأتي وحدة المعالجة بمحرك Neural مع 16 من الأنوية، وقدرة أعلى على تنفيذ المهام المتعددة مع تقنية التعلم الآلي، وتنفيذ حتى 15.8 تريليون عملية في الثانية، أي بآداء أسرع 26 مرة مقارنة بهاتف iPhone 8، وتدعم كرت الشاشة الهاتف بآداء أقوى 2.2 مرة.

ويتوفر هاتف iPhone SE الجديد للحجز المسبق بدءاً من يوم الجمعه، بينما ينطلق للبيع في 18 من مارس بسعر يبدأ من 429 دولار.

المصدر: التقنيه بلا حدود

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