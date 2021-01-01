أبل تُطلق عن رقاقة M1 Ultra المخصصة لأجهزة الكمبيوتر

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كشفت ابل خلال الحدث الذي انطلق اليوم عن أقوى إصدارات الشركة من رقاقات المعالج M1 Ultra، التي تنضم اليوم لسلسلة معالجات ابل.



قدمت ابل خلال الفترة الماضية معالجها الأول المطور من الشركة M1، حيث يدعم المعالج أجهزة MacBook Air وMac Mini، ومن ثم قدمت ابل الترقية في معالجات M1 Pro و M1 Max التي قدمت في أجهزة MacBook Pro المميزة بحجم 14 و16 إنش.



ويأتي معالج M1 Ultra بآداء مضاعف لرقاقة M1 Max، لدعم آداء أقوى في تطبيقات تحرير الفيديو، وتصميم نماذج 3D.

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كما أشارت ابل خلال الحدث الذي عقد اليوم إلى أن رقاقة M1 Max تأتي بميزة تعرف ب”UltraFusion”، التي تتيح إتصال أكثر من رقاقة، بتصميم يحاكي “Infinity Fabric” من AMD، والذي يدعم إتصال أفضل بين وحدات المعالجة وكرت الشاشة والتكوينات الأخرى.وتؤكد ابل على أن “UltraFusion interconnect ” تقدم تردد يصل إلى 2.5 تيرابايت في الثانية، بينما يدعم رقاقة M1 Ultra عدد 114 مليار من الترانزستور، وذاكرة تصل إلى 128 جيجا بايت رام، بسرعة 800 جيجا بت في الثانية.كما تأتي رقاقة M1 Ultra بعدد 20 من الأنوية في وحدة المعالجة، و64 من أنوية كرت الشاشة لآداء أسرع 8 مرات في كرت الشاشة مقارنة بمعالج M1، ولقد قدمت ابل اليوم جهاز Mac Studio mini بمعالج M1 Ultra الجديد.