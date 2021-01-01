شاشة من ابل 5K Studio بحجم 27 إنش لدعم جهاز Mac Studio

أعلنت ابل عن شاشة 5K Studio بحجم 27 إنش تقدم من الشركة لدعم أجهزة Mac Studio والتي تنطلق بسعر 1599 دولار.
تأتي شاشة 5K Studio بحجم 27 إنش وتقنية retina و14.7 مليون بيكسل، كما تدعم سطوع 600 nit، وتدرج لوني P3، وتدعم الشاشة تقنية ابل True Tone التي تتيح مطابقة نغمات الألوان مع الإضاءة المحيطة في مساحة العمل.
وتضم الشاشة في الجزء العلوي كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل، بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع ميزة ” Center Stage” التي تعمل على التركيز على المستخدم داخل الإطار في مكالمات FaceTime و Zoom لتجربة أفضل في مكالمات الفيديو.
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