بقدرة بطارية 4900 mAh وتقنية الشحن بقدرة 120Wيأتي هاتف Xiaomi 12 Ultra

قدمت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” مزيد من التفاصيل حول هاتف Xiaomi 12 Ultra الذي يأتي بقدرة بطارية 4900 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.
تستعد شركة شاومي لكشف النقاب عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Xiaomi 12، ولقد أوضحت التسريبات السابقة بعض من مواصفات هذا الإصدار، واليوم تعود التسريبات للكشف عن تفاصيل أكثر حول الهاتف قبل الإعلان المرتقب.
ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف Ultra يأتي بمستشعر سوني الجديد، كما إستعرضت التسريبات تصميم الهاتف من الجهة الخلفية بشكل أوضح من خلال بعض الصور المسربة ثلاثية الأبعاد.
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