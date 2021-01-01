بقدرة بطارية 4900 mAh وتقنية الشحن بقدرة 120Wيأتي هاتف Xiaomi 12 Ultra



Xiaomi 12 Ultra Xiaomi 12 Ultra

قدمت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” مزيد من التفاصيل حول هاتف Xiaomi 12 Ultra الذي يأتي بقدرة بطارية 4900 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.



تستعد شركة شاومي لكشف النقاب عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Xiaomi 12، ولقد أوضحت التسريبات السابقة بعض من مواصفات هذا الإصدار، واليوم تعود التسريبات للكشف عن تفاصيل أكثر حول الهاتف قبل الإعلان المرتقب.



ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف Ultra يأتي بمستشعر سوني الجديد، كما إستعرضت التسريبات تصميم الهاتف من الجهة الخلفية بشكل أوضح من خلال بعض الصور المسربة ثلاثية الأبعاد.

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أيضاً ظهر الهاتف في التسريبات المصورة بعدد اثنان من الألوان هما الأبيض والأسود، كما أكدت التسريبات على التصميم الدائري للكاميرة الخلفية.وتشير التسريبات إلى أن هاتف Xiaomi 12 Ultra يأتي بمستشعر IMX8xx الجديد من سوني، ومن المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، وأخر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع على أن يأتي المستشعر الجديد في الكاميرة الرئيسية.يذكر أن قدرة بطارية 12 Ultra التي تصل إلى 4900 mAh أعلى من Xiaomi 12 Pro الذي جاء بقدرة بطارية 4600 mAh، إلا أن شاومي تقدم كلا الهاتفين بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.