قاعدة بيانات TENAA ترصد إصدار جديد من هواتف Redmi



Redmi Redmi

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن إصدار جديد من هواتف Redmi بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.



رصد إصدار Redmi الجديد من الهواتف الذكية بنموذج رقم 22041219C، وهو أحد الإصدارات منخفضة التكلفة التي تقدم من شاومي خلال الفترة القادمة.



ويأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.58 إنش، ودقة عرض 1080 في 2408 بيكسل، كما يتميز الهاتف بأبعاد 164 في 76.1 في 8.9 مم، ووزن 200 جرام، ويضم كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

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ويأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر أخر، وهي إعدادات تختلف عن هاتف Redmi K50 الذي يأتي بإعدادات ثلاثية ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4900 mAh، ويضم منفذ USB-C للشحن، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر IR ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.ويعد هذا الإصدار أحد هواتف 5G منخفضة التكلفة من شاومي، ويأتي بمعالج ثماني الأنوية بسرعة 2.2 GHz، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يتوفر بعدد من الإختيارات في الذاكرة العشوائية تبدأ من 4 جيجا بايت رام وصولاً إلى 16 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين تبدأ من 32 جيجا بايت إلى 256 جيجا بايت في أعلى نموذج.