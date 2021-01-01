مواصفات الهاتف Realme GT Neo3 من خلال Geekbench



Realme GT Neo3 Realme GT Neo3

في ظل، ظهور العديد من، التقارير التي تؤكد، وصول الهاتف، Realme GT Neo3، خلال الفترة القليلة المقبلة، ظهر تقرير جديد من، منصة اختبارات الأداء، Geekbench، يعطينا نظرة خاطفة، على المواصفات الرئيسية، لهذا الهاتف القادم، الذي سيكون رائدا، حيث سيضم، أحد معالجات، ميديا تيك الجديدة، وسيضم ذاكرة عشوائية ضخمة، تصل إلى، 12 جيجا رام، وسيضم أيضا، بطارية كبيرة، تدعم شحن سريع، بقوة 150 واط، وهناك تسريبات تقول، إن الشحن السريع، سيمكنه شحن البطارية، بنسبة 100%، في أقل من، 15 دقيقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف، سيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، ولكيلا لا نطيل عليكم، دعونا نستعرض، مواصفات الهاتف Realme GT Neo3، التي كشفت عنها، Geekbench.



مواصفات الهاتف Realme GT Neo3

تم رصد، هذا الهاتف، القادم من ريلمي، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 8100، الذي تم الإعلان عنه، في بداية شهر مارس، والذي يتميز، بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية، بسرعة 2.85 جيجا هرتز، و4 أنوية، بسرعة 2 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-G610 MC6، كما أن، Realme GT Neo3، سيضم ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، وسيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، والذي يعرف، بـAndroid 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من ريلمي، والتي تعرف بـRealme UI 3.0.



وكانت هناك، بعض الإعلانات التشويقية، التي تؤكد أن، الهاتف Realme GT Neo3، سيضم بطارية، بسعة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 150 واط، وسيتوفر بأكثر من، إصدار على مستوى التخزين، الإصدار الأول، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، سيضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، سيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، أما الإصدار الرابع، فسيضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.

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وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، كان قد ظهر، على منصة TENAA، مع شاشة AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، والشاشة ستدعم، HDR10+، وستحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مثبت في الأسفل، وستحتوي أيضا على، ثقب صغير، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والواجهة الخلفية، للهاتف Realme GT Neo3، ستحتوي على، كاميرات خلفية ثلاثية، وفلاش LED مزدوج، مع العلم بأن، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، ستأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، ستكون مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية.وعلى الرغم من، أن شركة ريلمي، لم تحدد، موعد الإعلان الرسمي، عن الهاتف، Realme GT Neo3، إلا أن، التقارير تؤكد، وصوله قريبا، مما يعني، أننا قد نراه، مع نهاية الربع الأول، من عام 2022، أو مع بداية، الربع الثاني، وهذا ما سيجعلنا، ننتظر مزيدا من، التسريبات والشائعات، قبل وصول، الهاتف Realme GT Neo3، بشكل رسمي.