أسعار و مواصفات الهاتفين Galaxy M23 وGalaxy M33



Galaxy M33 Galaxy M33

خلال مؤتمر الإعلان، عن الهاتفين، Galaxy A13، وA23، قامت شركة سامسونج، أيضا بالكشف عن، الهاتفين Galaxy M23، وGalaxy M33، مع مواصفات جيدة، ومختلفة بعض الشيء، حيث يأتي، هاتف M23، مع 3 كاميرات خلفية، وبطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، ومعالج جيد، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبسرعة 2.2 جيجا هرتز، بينما يتوفر، هاتف M33، مع 4 كاميرات، في الخلف، وبطارية أكبر، بسعة 6000 ملي أمبير، ومعالج أقوى، وإصدارات تخزين أعلى، بالإضافة إلى، مواصفات جيدة للغاية، سنتعرف عليها، في هذا المقال الجديد، وإليكم الآن، مواصفات وأسعار الهاتفين Galaxy M23 وGalaxy M33.



مواصفات الهاتف جالاكسي إم 23

الهاتف Galaxy M23 5G، يتوفر مع، شاشة TFT، بحجم 6.6 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، وتحتوي على، ثقب بشكل النوتش، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي تصل، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وهذا الهاتف، يحتوي على، 3 كاميرات، في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن، الكاميرا الأمامية، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



الهاتف Galaxy M23

لم يتم الكشف، عن معالج تشغيل، هذا الهاتف، الجديد من سامسونج، ولكن هناك تقارير، تقول إنه سيكون، Qualcomm Snapdragon 750G، المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر، والذي يعتمد على، معالج رسوميات، Adreno 619، وبالإضافة إلى ذلك، فإن Samsung Galaxy M23، سيضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وسيعمل بنظام، Android 12، الأحدث من جوجل، مع واجهة، One UI 4.1، الأحدث من، الشركة الكورية.

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وبالنسبة للبطارية، فتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، ومنفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0، أما بالنسبة، للمميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ومستشعر القرب الافتراضي، ومنفذ microSD مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، بالإضافة إلى، دعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم، خاصية NFC.سعر الهاتف Galaxy M23لم تفصح الشركة، عن سعر الهاتف Galaxy M23، ولكنها أكدت، أنها، ستتوفر للشراء، بشكل رسمي، خلال شهر مارس الجاري.مواصفات جالاكسي إم 33شاشة الهاتف Galaxy M33، هي نفس الشاشة المدرجة، مع هاتف Galaxy M23، حيث تأتي، بشكل الثقب، من نوع TFT، وبحجم 6.6 بوصة، وبجودة FHD+، ومعالج التشغيل، ثماني النواة، ويدعم شبكات 5G، ويأتي بسرعة، 2.4 جيجا هرتز، كما أن الهاتف، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، أو 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، ويعمل بواجهة، One UI 4.1، الأحدث من سامسونج، والتي تستند على، نظام Android 12، الأحدث من جوجل.هذا الهاتف، يحتوي على، 4 كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، بجانب كاميراتين، واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وكلاها يأتي، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، بالإضافة إلى أن، الهاتف Galaxy M33، يحتوي على، كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مثل الهاتف، Galaxy M23.بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة، 6000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 25 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، تتمثل في، إمكانية تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، كما أن، جالاكسي إم 33، يدعم خاصية NFC، ويدعم أيضا، مستشعر القرب الافتراضي.سعر الهاتف Galaxy M33لم تكشف Samsung، عن الأسعار الرسمية، للهاتف Galaxy M33، أو مواعيد الإطلاق المحددة، في الأسواق، ولكن تم تأكيد، وصوله في، جميع دول العالم.