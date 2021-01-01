تفاصيل مازدا CX-60 الجديدة كلياً

اعلنت شركة مازدا ، منذ ايام عن تدشين مازدا CX-50 الجديدة كلياً بتصميم عضلي جريء موجه للدروب الوعرة ، بالاضافة الى تنويهها بتدشين سيارة CX-60 الجديدة خلال الفترة القادمة دون ذكر اى تفاصيل اخرى .
ولكن لم ينتظر عشاق العلامة التجارية مازدا كثيرا ، حيث ظهرت سيارة CX-60 الجديدة في صور مسربة مرة تلو الأخرى تمهيداً للتدشين الوشيك للكروس أوفر الأنيقة.
وظهرت الصور المسربة للسيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً غير مموهة على الإطلاق ما يسمح بالتركيز على ملامح الخارجية خاصة المقدمة .
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