تفاصيل مازدا CX-60 الجديدة كلياً

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صورة الخبر: مازدا CX-60
مازدا CX-60

اعلنت شركة مازدا ، منذ ايام عن تدشين مازدا CX-50 الجديدة كلياً بتصميم عضلي جريء موجه للدروب الوعرة ، بالاضافة الى تنويهها بتدشين سيارة CX-60 الجديدة خلال الفترة القادمة دون ذكر اى تفاصيل اخرى .

ولكن لم ينتظر عشاق العلامة التجارية مازدا كثيرا ، حيث ظهرت سيارة CX-60 الجديدة في صور مسربة مرة تلو الأخرى تمهيداً للتدشين الوشيك للكروس أوفر الأنيقة.

وظهرت الصور المسربة للسيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً غير مموهة على الإطلاق ما يسمح بالتركيز على ملامح الخارجية خاصة المقدمة .

وتحمل السيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً تشابهات واضحة مع CX-50 إذ تعتمد السيارتان على نفس لغة التصميم المميزة لسيارات مازدا، ولكن تختلف CX-60 عن قرينتها بكونها أضيق بعض الشيء.

كما استلمت CX-60 شبك أطول وتصميم أكثر رزانة وهدوءاً من التصميم العنفواني لـ CX-50، وستكون أول سيارة مازدا مزودة بلوحة عدادات رقمية بالكامل.

لا توجد معلومات مؤكدة بعد عن محركات السيارة، ولكن نعلم أن موديلات مازدا الجديدة ستحصل على جيل جديد من محركات سكاي أكتيف 6 سلندر بنزين وديزل .

واوضت شركة مازدا ان السيارة مازدا CX-60 الجديدة كلياً ، و ستتوافر في الأسواق في النصف الأول من 2022.

المصدر: صدى البلد

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