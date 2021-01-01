«لامبورجيني» تستعد لطرح نسخة محدثة من «أوروس» وتخضعها للاختبارات



لامبورجيني لامبورجيني

كشف الموقع الإخباري البريطاني المتخصص في السيارات «autoexpress»، أنه تم رصد نسخة محدثة من السيارة «لامبورجيني أوروس»، وهي تخضع لاختبار الطقس البارد في المنطقة القطبية الشمالية، وذلك قبل إطلاقها في وقت لاحق من عام 2022.



وبينما شوهدت «Urus» المحدثة أثناء أدائها اختباراتها، في مدينة نوربورغرينج بألمانيا، العام الماضي، وكانت مغطاة بغطاء ثقيلًا، فإن هذا النموذج الأولي غير مخفي تقريبًا، مما يعطي نظرة أوضح بكثير على مراجعات تصميم «لامبورجيني».



سيكون تحديث منتصف السيارة هو الوقت المثالي لتقديم مجموعة نقل الحركة الجديدة، ولكن وفقًا لخطة «لامبورغيني» الجديدة للكهرباء، فإن أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء للعلامة التجارية لن تصل حتى عام 2023.

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سيعطي هذا النظام سيارة «Urus» قوة فائقة تصل إلى 671 حصانًا وعزم دوران 900 نيوتن متر، مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي 90 جرام/كيلومتر.يذكر أنه عندما تم الكشف عن السيارة مرة أخرى في عام 2017، ألمحت «Lamborghini» إلى أن نسخة هجينة من المكونات الإضافية كانت في طور الإعداد.