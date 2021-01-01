غبور تطلق مازدا CX-3 موديل 2022.بزيادة سعرية..



مازدا CX-3 مازدا CX-3

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية اليابانية مازدا في مصر، عن إطلاقها موديل 2022 من سيارتها CX-3 عبر فئة واحدة من التجهيزات في السوق المحلية.



وشهدت أسعار مازدا CX-3 موديل 2022 زيادة سعرية عن موديل العام الماضي بقدر بلغ 15 ألف جنيه، حيث ارتفع السعر إلى 357 ألف جنيه بدلاً من 360 ألفاً سابقاً.



مواصفات مازدا CX-3 موديل 2022

تأتي السيارة اليابانية مازدا CX-3 موديل 2022، كروس أوفر بتجميع ياباني مدعمة بمحرك 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يعتمد على منظومة جر أمامي بقوة 110 حصاناً، وعزم يصل إلى 144 نيوتن/متر، وتتميز بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

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ويبلغ طول السيارة 4275 مم، وعرض 1804 مم وارتفاع كلي يصل إلى 1535 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض 160، وقاعدة عجلات 2750 مم. وتصل مساحة صندوق الأمتعة إلى 240 لتراً، وسعة خزان وقود تصل إلى 48 لتراً، وتقف السيارة على جنوط رياضية مقاس 16 بوصة.وزُودت سيارات مازدا CX-3 موديل 2022، بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومنها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، أنظمة التحكم في الجرّ والمساعدة في المرتفعات، وحساسات خلفية، وفرامل يد إلكترونية.كما دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، من ضمنها مصابيح ضباب أمامية وخلفية ومسند يد خلفي، وانذار ضد السرقة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوه من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وشاشة عدادات رقمية، وفرش للأبواب من الجلد، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج معتم خلفي.وتمتعت مازدا CX-3 موديل 2022 كذلك بنظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط بمقاس 7 بوصة، ونظام توصيل هاتف المحمول عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبلوتوث.