تعرف على أسعار تويوتا كورولا 2022.بعد إضافة حساسات الركن..

كشفت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية تويوتا في مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك “، عن إضافة حساسات ركن أمامية وخلفية على سيارات تويوتا كورولا موديل 2022 ، بدءًا من الفئة الأولى ومروراً بكافة فئاتها المتاحة في الأسواق المصرية.
وتقدم لكم ” ايجيبت أتوموتيف” أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2022، بعد إضافة حساسات الركن، في إطار إطلاع قرائها على كل ماهو جديد، ونرصدها خلال التالي:
أسعار تويوتا كورولا 2022
تنضم تويوتا كورولا موديل 2022 لفئة السيارات السيدان، والتي تتوافر عبر 9 فئات مختلفة التجهيزات، وتتيح الشركة إمكانية حجز السيارة عبر الموقع الإلكتروني، أو عن طريق زيارة أقرب فرع، وتسديد قيمة الحجز بقيمة 150 ألف جنيه، على فترة استلام تصل إلى 6 أشهر.
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