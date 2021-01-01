تعرف على أسعار تويوتا كورولا 2022.بعد إضافة حساسات الركن..



تويوتا كورولا تويوتا كورولا

كشفت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية تويوتا في مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك “، عن إضافة حساسات ركن أمامية وخلفية على سيارات تويوتا كورولا موديل 2022 ، بدءًا من الفئة الأولى ومروراً بكافة فئاتها المتاحة في الأسواق المصرية.



وتقدم لكم ” ايجيبت أتوموتيف” أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2022، بعد إضافة حساسات الركن، في إطار إطلاع قرائها على كل ماهو جديد، ونرصدها خلال التالي:



أسعار تويوتا كورولا 2022

تنضم تويوتا كورولا موديل 2022 لفئة السيارات السيدان، والتي تتوافر عبر 9 فئات مختلفة التجهيزات، وتتيح الشركة إمكانية حجز السيارة عبر الموقع الإلكتروني، أو عن طريق زيارة أقرب فرع، وتسديد قيمة الحجز بقيمة 150 ألف جنيه، على فترة استلام تصل إلى 6 أشهر.

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وبلغت أسعار الفئة الأولى من تويوتا كورولا ” أكتيف مانيوال” 312 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثانية “أكتيف” بسعر 345 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة “أكتيف بلس” ب 348.500 جنيه، والفئة الرابعة “كومفورت” بـ 380 ألف جنيه.وسجلت أسعار الفئة الخامسة ” كومفورت بلس” بقيمة 383.600 جنيه، وقدرت أسعار الفئة السادسة “سمارت ” بـ 399 ألف جنيه، والفئة السابعة “سمارت بفتحة سقف” بنحو 420 ألف جنيه.وجاءت أسعار تويوتا كورولا 2022 في الفئة الثامنة “GR” بنحو 457 ألف جنيه، والفئة التاسعة ” إليجانس” بنحو 427 ألف جنيه.مواصفات تويوتا كورولا 2022وتتميز تويوتا كورولا 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان، مع عزم أقصى 154 نيوتن /متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 نقلات للفئة الأولى، فيما حصلت الفئات الأعلى تجهيزًا على ناقل حركة أوتوماتيك “CVT”، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود بالسيارة نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافة 100 كم.