توقعات بزيادته : ارتفاع سعر برميل النفط الخام ليتجاوز الـ130 دولارا..

شهدت تعاملات اليوم، ارتفاع سعر برميل النفط الخام العالمي إلى معدلات جديدة غير مسبوقة من قبل، حيث إن أسعار البترول وصلت إلى سعر قياسي لم تصل له منذ سنوات، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية داعمة بشكل كبير لارتفاع الأسعار، فخلال تعاملات اليوم ارتفعت أيضًا الأسعار مرة أخرى، وسجل سعر خام برنت 130.14 دولار للبرميل الواحد، وهذا يُعد أعلى سعر له منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفع السعر 30 دولارًا خلال 7 أيام فقط.
ارتفاع سعر برميل النفط الخام غرب تكساس بقيمة 6.40 دولار
وارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي بقيمة 6.40 دولار للبرميل؛ ليسجل سعر البرميل 125.10 دولار، خلال التعاملات الحالية في البورصة العالمية.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن ارتفاع سعر برميل النفط الخام يأتي وفق توقعات الخبراء منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان من المؤكد أنها تؤثر اقتصاديا على العديد من الجوانب.
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