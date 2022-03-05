آلية رفع مستندات حجز «شقق» الإسكان المتوسط.ساعات وينتهي الحجز..

ساعات قليلة، وينتهي حجز شقق الإسكان المتوسط، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن 3 مشروعات، وهي: «سكن مصر»، «دار مصر» و«جنة»، المستهدف بها المواطنين من متوسطي الدخل، وتطرح هذه الوحدات داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بفائدة 3% و8%، وتقسيط لمدة 30 سنة، ضمن مبادرة التمويل العقاري.
آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان المتوسط
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى، فى بيان لها، أن اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري، آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وآخر فرصة أيضا للتسجيل الإلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة للحجز، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لحجز شقق «سكن مصر، دار مصر وجنة»، وآلية رفعها على الموقع الإلكتروني للصندوق، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، فى بيان سابق لها.
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