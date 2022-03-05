آلية رفع مستندات حجز «شقق» الإسكان المتوسط.ساعات وينتهي الحجز..

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ساعات قليلة، وينتهي حجز شقق الإسكان المتوسط، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن 3 مشروعات، وهي: «سكن مصر»، «دار مصر» و«جنة»، المستهدف بها المواطنين من متوسطي الدخل، وتطرح هذه الوحدات داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بفائدة 3% و8%، وتقسيط لمدة 30 سنة، ضمن مبادرة التمويل العقاري.



آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان المتوسط

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى، فى بيان لها، أن اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري، آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وآخر فرصة أيضا للتسجيل الإلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة للحجز، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.



لذا تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لحجز شقق «سكن مصر، دار مصر وجنة»، وآلية رفعها على الموقع الإلكتروني للصندوق، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، فى بيان سابق لها.

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آلية رفع المستندات لحجز شقق الإسكان المتوسطتبدأ عملية رفع المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، بدخول العميل المتقدم للحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المخصص لحجز شقق الإسكان المتوسط من خلال هذا الرابط.يختار العميل تسجيل مستخدم جديد، ثم تسجيل كافة البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع، ويشترط خلال هذه المرحلة أن يكون العميل سدد مقدم جدية الحجز الخاص بالمشروع الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية به.المستندات المطلوبة للحجزيرفع العميل كافة المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان المتوسط، ومنها صورة بطاقة الرقم القومى (سارية)، إيصال مرافق، شهادة إثبات الدخل، واستمارة الحجز، وإيصال سداد مقدم الحجز، بصيغة «بي دي إف»، بحجم لا يزيد عن 2 ميجا بايت.رسالة تأكيد تصل للعميلبعد ذلك تصل رسالة تأكيد للعميل الذي سجل، عبر الهاتف المحمول الذي أدخل رقمه.وبعد الانتهاء من كل ذلك، من المقرر فتح الموقع مرة أخرى في 15 مارس الجاري، لكي يتاح للعميل الذي سدد مقدم الحجز، وسجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، اختيار الوحدة السكنية المناسبة له.