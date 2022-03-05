أسعار الدولار الأمريكي فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022



أسعار الدولار أسعار الدولار

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.



استقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم، وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 15.68 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.



سعر صرف الدولار الأمريكي:

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البنك المركزي المصري15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:بنك الإمارات دبي الوطني15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.بنك كريدي اجريكول15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.البنك العربي الإفريقي الدولي15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:بنك بلوم15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.بنك مصر إيران للتنمية15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:المصرف المتحد15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.بنك المشرق15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطني15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:بنك التنمية الصناعي15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.بنك أبو ظبي التجاري15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.البنك الأهلي المتحد15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.أسعار صرف الدولار الأمريكي:بنك فيصل الاسلامي15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.بنك HSBC15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.بنك قطر الوطني15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.بنك مصر15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء، وسعر 15.74 جنيه للبيع.