كونتكت للتخصيم تدرس طلبات تمويل بقيمة 250 مليون جنيه

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توقيع تمويل جديد بقيمة 100 مليون جنيه خلال الأسبوع المقبل



قال هاني عمر العضو المنتدب لشركة كونتكت للتخصيم، إن الشركة تدرس 25 عملية تمويلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 250 مليون جنيه، من المتوقع تنفيذها خلال الربع الثانى من العام الجارى.



وأضاف عمر في تصريحات خاصة لـ "المصدر"، أن الشركة تستعد لتوقيع عقد تمويل جديد خلال الأسبوع المقبل بقيمة لن تقل عن 100 مليون جنيه مع إحدى الشركات العاملة في القطاع الخدمى.

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وأوضح العضو المنتدب لشركة كونتكت للتخصيم، أنه من المستهدف الوصول بمحفظة التمويلات إلى نحو مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن محفظة الشركة الحالية تبلغ نحو 200 مليون جنيه.ونوه إلى أن الشركة تخطط لوصول محفظة التمويلات إلى نحو 300 مليون جنيه بنهاية الشهر الجارى، على أن يتم مضاعفتها إلى 600 مليون جنيه بنهاية الربع الثانى من 2022.وأشار إلى أن الشركة تستهدف توقيع عقود جديدة لدعم القطاعات التى تركز بها الدولة، وبشكل خاص القطاع الزراعي، والتكنولوجى، والخدمي، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن هناك تنوع في محفظة التمويلات القائمة.ووقعت شركة كونتكت للتخصيم اليوم، برنامج تمويل مع شركة كابيتر المتخصصة في دعم التجار والموردين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحجم مبدئى يبلغ نحو 100 مليون جنيه.