كيف تحتفل دول العالم بفعاليات يوم المرأة العالمي 2022 ؟



يوم المرأة العالمي يوم المرأة العالمي

في 8 مارس من كل عام، تُكرم دول العالم النساء بطرق مختلفة، تقديرا لدورهن في المجتمعات وتربية الأجيال وإفادة العلم، لذا تُقام فعاليات يوم المرأة العالمي 2022 في البلدان عبر إهداء السيدات والفتيات الورود والهدايا والبطاقات، بينما يختلف الأمر في دول أخرى، إذ إن بعضها يحتفي بذلك اليوم المميز عبر طهي المأكولات المتنوعة مثل الكيكة والمكرونة وغيرها من الأصناف الللذيذة.



وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن فعاليات يوم المرأة العالمي 2022، وشعاره بالإضافة إلى قصة نشأته، وفقا لموقع «weforum».



فعاليات يوم المرأة العالمي 2022

قبل الحديث عن فعاليات يوم المرأة العالمي 2022 الذي يرفع شعار «لا للتحيز» بالعام الجاري، يجب ذكر قصة اليوم أولا، إذ تعود بدايته إلى عام 1910، عندما دعت كلارا زيتكين، الناشطة في مجال حقوق المرأة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، إلى ضرورة تخصيص يومًا دوليًا لتقدير دور النساء في المجتمع والمطالبة بمساواتهن في الحقوق مع الرجل، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني للمرأة الذي عقد بالدنمارك.

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وتمت الموافقة على ذلك الطلب من قبل المتحدثات باسم 17 دولة في ذلك الوقت على تخصيص يوم لتكريم جهود المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وذلك في 8 مارس 1913، واعترفت به الأمم المتحدة رسميا عام 1975، وفي أغلب الأحيان تحتفل به الدول عبر تخصيصه يوم عطلة وتقدم للنساء الزهور والهدايا في كثير من الأحيان.وفي الذكرى المئوية لليوم العالمي للمرأة، عام 2011، دعا الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، إلى أن يُعرف شهر مارس باسم شهر تاريخ المرأة: «يُظهر التاريخ أنه عندما تتاح للنساء والفتيات إمكانية الحصول على الفرص، تكون المجتمعات أكثر عدلاً، ومن المرجح أن يزدهر الاقتصاد وأن تلبي الحكومات احتياجات جميع شعوبها».كيف تحتفل الدول باليوم العالمي للمرأة؟إيطالياتُمنح النساء مجموعات من نباتات «الميموزا الصفراء» الصغيرة؛ وهي الرمز المخصص لذلك اليوم في إيطاليا، ويعني قوة الإناث، فمن الشائع أن تمرر النساء «الميموزا» لبعضهن البعض كدليل على التضامن الأنثوي.رومانيايتم الاحتفال باليوم بطريقة مماثلة لعيد الأم، مما يوفر سببًا للناس لإهداء أمهاتهم وجداتهم وصديقاتهم البطاقات والزهور.الولايات المتحدةلا يعد ذلك اليوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة، إذ جرى تخصيص شهر مارس بأكمله للاعتراف بدور المرأة في المجتمع، وتسليط الضوء على إنجازاتها عبر التاريخ.روسيايهدي الرجال، النساء في 8 مارس من كل عام الهدايا المختلفة.الصينيمنح أصحاب العمل، الموظفات إجازة نصف يوم، وتشجيع الرجال والأطفال على شراء هدايا للنساء وتقديم الأطعمة والمخبوزات.