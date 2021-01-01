أجهزة جديدة في انتظارك اليوم. موعد مؤتمر أبل Peek Performance..



أبل أبل

استحوذ موعد مؤتمر أبل على اهتمام الكثير من عشاق الشركة الأمريكية، المهتمين بمعرفة المنتجات الجديدة المقرر أن تطرحها الشركة، التي أكدت من جانبها أنّها تخطط للإعلان في مؤتمرها هذا العام الذين تنطلق فعالياته اليوم 8 مارس 2022، عن بعض الترقيات في المنتجات المقرر طرحا في المعرض، والتي تشمل هاتف آيفون 14.



وكانت الشركة العالمية الشهيرة أعلنت موعد مؤتمر أبل Apple، حدثها الأول لهذا العام والمعروف باسم Peek Performance، إذ دائمًا ما ينتظر عشاق منتجات الشركة الشهيرة، مؤتمر الشركة كل عام، وتتجه أنظار الجميع نحو الحدث المرتقب.



موعد مؤتمر أبل

وبحسب الموقع الرسمي للشركة الأمريكية، فإنّ موعد مؤتمر أبل سيكون في تمام الساعة الواحدة مساءً بالتوقيت الشرقي، أي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بث المؤتمر «أونلاين» عبر الموقع الإلكتروني للشركة ويمكن متابعته أيضًا من خلال القناة الرسمية على يوتيوب.

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ومن المقرر أن تولي الشركة اهتمامها بأجهزة Mac، والتي ستدخل المرحلة الثالثة من عملية التغيير الشامل، وهي خطوة تتضمن التخلص من رقائق شركة إنتل، لصالح رقائق أبل سيليكون، والذي بدأت الانتقال في عام 2020 بإصدارات شريحة M1 في العديد من الأجهزة، مثل: «MacBook Pro وMac mini وMacBook Air، واستمر في عام 2021 مع شريحة M1 لجهاز iMac، وفي وقت لاحق من العام، مع M1 Pro وM1 Max لأجهزة MacBook Pro».وبالنسبة للإصدارات، يتوقع أن تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس مثل آيفون SE، وiPad Air، فضلا عن جهاز واحد على الأقل من Mac، وتستعد الشركة لجولة أخرى من إصدارات Mac في مايو أو يونيو.أجهزة أبل الجديدة- جهاز Mac mini جديد بشريحة M1 Pro.- جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة مزود بشريحة M2 ليخلف طراز 2020 وبسعر أقل من جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة.- جهاز Mac mini بشريحة M2.- جهاز iMac مقاس 24 بوصة مزود بشريحة M2.- جهاز MacBook Air معاد تصميمه بشريحة M2.- iMac Pro أكبر مع خيارات شرائح M1 Pro وM1 Max.- جهاز Mac Pro نصف الحجم، الأول مع أبل سيليكون، مع ما يعادل شريحتين أو 4 شرائح M1 Max.