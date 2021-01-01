لا تضعها باسوورد أبدا: تحذير عاجل من كلمة تعرضك للحبس والغرامة



باسوورد باسوورد

خلال الآونة الأخيرة، ازداد معدل الاختراقات والهجمات الإلكترونية سواء من خلال الهواتف والأجهزة الحديثة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستجرام»، ورغم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة إلا أنه هناك خطأ يقع فيه الكثيرون أثناء ضبط الباسوورد، ويعرضهم إلى الحبس.



وحذر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، والملقب أيضًا باسم «صائد الهاكرز»، من خطأ قاتل يرتكبه ملايين من المستخدمين حول العالم عندما يكتبون كلمات المرور- «الباسوورد»، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع السوشيال ميديا، ويعرضهم للحبس والغرامة، وذلك الخطأ هو «Default».



وشرح «حجاج» خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «تيك توك»، أن الكثيرين يتركون الباسوورد الخاص بالأجهزة الذكية «سمارت» بأنواعها مثل الراوتر، في وضعه الافتراضي «Default»، أي بنفس الكلمة التي اشتروها بها، فعلى سبيل المثال، كلمة المستخدم الأساسية والباسوورد أيضا في أجهزة الراوتر هي «Admin»، ولو استخدم الشخص نفس الباسوورد ولم يغيره يُعاقب بالحبس والغرامة.

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تحذير من استخدام كلمة المرور الافتراضيةوتابع «صائد الهاكرز»، أن الشخص عندما يستخدم كلمة المرور الافتراضية التي وضعتها الشركة المصنعة للجهاز الذكي سواء كان تليفزيون أو هاتف أو ساعة أو راوتر أو أي جهاز آخر، يعطي الفرصة المثالية للمتسللين لاختراق حساباته الشخصية وكلمات مرور المواقع الإلكترونية، قائلا: «في أمريكا عندهم قانون يعاقب بالحبس 6 أشهر والغرامة، كل من يستخدم كلمات المرور الافتراضية، يعني لو حد عنده راوتر كلمة مروره الأصلية (أدمن) وساب الباسوورد زي ماهو مغيرهوش، ممكن أبلغ عنه، وهيتحبس».ووفقًا لموقع «سي نت» التقني الأمريكي، أصدرت ولاية كاليفورنيا، قانونًا في عام 2020، يحظر استخدام كلمات المرور الافتراضية مثل «admin» و«123456» و«password»، في جميع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ويتضمن القانون إلزام الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية الحديثة، وضع ميزة أمان تتطلب من المستخدم إنشاء وسيلة مصادقة جديدة قبل استخدام الجهاز، ما يجبر المستخدمين على تغيير كلمة المرور إلى واحدة أقوى، وذلك تجنبا لما يعرف باسم «هجمات رفض الخدمة الموزعة» أو «DDoS».خطوات إنشاء كلمات مرور قوية- لا تختار مطلقًا كلمة مرور قصيرة أو بسيطة.- لا تستخدم أبدًا كلمات مرور مثل 123456 أو ABCDEF.- استخدم كلمة مرور طويلة تحتوي على أحرف وأرقام ورموز مثل «علامة @».