مشكلات الطلاب العائدين من أوكرانيا .. وزير التعليم العالي بسعى لحلها

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صورة الخبر: وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن 66% من الطلاب العائدين من أوكرانيا يدرسون الطب البشري، لافتا إلى أنه منذ عامين المجلس الأعلى للجامعات أجرى دراسة خاصة عن الطلاب المصريين في أوروبا وتواصل مع الجامعات هناك واعتمد 7 جامعات في أوكرانيا منذ عامين.

وأوضح خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن النظم الدراسية تختلف من دولة لدولة ومن جامعة لأخرى، قائلا: "لا نعلم التسلسل الدراسي لبعض الطلبة العائدين من أوكرانيا لكننا نعمل على حل الأمر".

واستطرد: "بعض الطلاب العائدين من أوكرانيا كانوا في الشعبة الأدبي بالثانوية العامة والتحقوا بكليات الطب في أوكرانيا، ولكننا مستعدون بشكل جيد جدا لكل احتمالات واشكاليات الدراسة"، مؤكدا أن حل مشكلات بعض الطلبة العائدين ليس بسيطا لكن القيادة السياسية مهتمة بحل الموضوع.

المصدر: elbalad

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