طريقة تخزين الخرشوف استعدادا لشهر رمضان



تخزين الخرشوف تخزين الخرشوف



تخزين الخرشوف من الحيل التي تلجأ لها الكثير من ستات البيوت؛ استعدادا لشهر رمضان الكريم، للتوفير في الوقت والجهد، المبذولين لتحضير وجبة الفطار خلال نهار رمضان، خاصة مع عزومات الشهر الكريم.



تفريز الخرشوف



وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الخرشوف بخطوات سهلة وبسيطة.

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الطريقة:بعد أن يتم تنظيف الخرشوف من الداخل؛ بواسطة ملعقة وقطع الأوراق الخارجية وتقليمه بالسكينه من الحواف.يوضع الخرشوف فى وعاء به ماء مضاف اليه ملح وليمون وملعقه خل وملعقتين دقيق حتى لا يتغير لونه.بعد ان تنتهى من كل الكمية، يسلق الخرشوف لمدة خمس دقائق على نار عالية ويغطى اثناء السلق.ثم بعد ذلك يبرد الخرشوف بماء مثلج مباشرة ثم يصفى ويقسم الى اكياس.فوائد الخرشوفيحتوي الخرشوف على مادة السينارين، والتي تجعله قادر على إزالة السموم من الجسم، كما أن الخرشوف يحتوي على فيتامينات B، التي تعمل على زيادة اليقظة العقلية وتعزيز مناعتك.صينية الخرشوف بكفتة الدجاجولكل من تبحث عن وصفة مميزة لعمل الخرشوف في شهر رمضان، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، وصفة لذيذة بالخرشوف، ستبهر أفراد أسرتك.مدة التحضير: 20 دقيقةمدة الطهي: 45 دقيقةيكفي لـ6 اشخاصالمكونات:500 جرام صدور دجاج مفرومة10 حبات خرشوف مجمد4 ملاعق كبيرة بقدونس مفرومملعقة صغيرة بصل بودرةملعقة صغيرة ثوم بودرةملعقة صغيرة فلفل اسودملعقتين كبيرتين ملحرشة جوزة الطيبكوبين كريماملعقة كبيرة دقيقنصف كوب حليببطاطس بيوريه3 ملاعق كبيرة زبدة4 ملاعق جبن مبشورطريقة التحضير:يسلق الخرشوف، سلق خفيف ويوضع جانبا.في وعاء يعجن الدجاج مع البقدونس.تبهر الكفتة بالملح والفلفل وبودرةالثوم والبصل، ثم تكل الكفتة لكرات متساوية بحجم حبة المشمش، وتبطط قليلا لتأخذ حجم حبة الخرشوف.تقلى كرات الدجاج في قليل من الزبدة والزيت النباتي، كي تأخذ اللون الذهبي الخفيف.تحشى كل حبة خرشوف بقطعة من كفتة الدجاج، وتغطى بطبقة من البطاطس البيوريه باستخدام كيس الحلواني.تمزج الكريما مع الحليب والدقيق، ثم تتبل بالملح والفلفل، وبودرة البصل والثوم.يغلى المزيج على النار للحصول على صلصة كثيفة، ثم يضاف الجبن ويقلب الكل ثم يرفع المزيج من على النار.ترص حبات الخرشوف المحشية في صينية الفرن، ثم تسكب فوقها الكريما المحضرة.تخبز الصينية في الفرن، ويمكن إضافة الجبن المبشور بكمية إضافية على الوجه وتقدم بالهنا والشفا.