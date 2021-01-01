فوائد لا تتخيليها عن زيت كبد الحوت



زيت كبد الحوت زيت كبد الحوت

يجهل الكثير من الاشخاص الفوائد العديدة التي تعود علي الجسم وصحته عند تناولك لزيت كبد الحوت فاذا كنتِ ترغبين في التعرف علي اهم هذه الفوائد عليكِ بمُتابعة السطور التالية:



فوائد زيت كبد الحوت

1ـ يحتوي زيت كبد الحوت علي كمية كبيرة من الاحماض الدهنية التي يحتاجها الجسم والتي من اهمها الحمض الدهني أوميغا 3 الذي يُساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل تشكل جلطات الدم، وتراكم الدهون الثلاثية في الدم، كما تساهم هذه المجموعة من الأحماض الدهنية في التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم.



2ـ يحتوي زيت كبد الحوت علي نسبة عالية من فيتامين د حيث يساهم فيتامين د في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، بالإضافة إلى أنه يساعد على الحفاظ على تراكيز الكالسيوم والفوسفات في الدم بمستوياته الطبيعية، وذلك لتسهيل عملية بناء العظام وزيادة كثافتها المعدنية، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الوظائف الأخرى المهمة لفيتامين د في الجسم مثل المساعدة على نمو الخلايا، وتحسين وظائف الجهاز العصبي العضلي، والجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره كمُضاد للالتهابات.

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3ـ من اهم فوائد زيت كبد الحوت هو التقليل من مستوي الدهون الثلاثية في الجسم حيث ثُبتت العديد من الدراسات العلمية التي أُجريت علي فوائد زيت كبد الحوت أن تناول زيت كبد الحوت ساهم في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم لديهم، بينما لم يظهر تأثير ملحوظ في مستويات الكوليسترول في الدم.4ـ قد يساهم تناول زيت كبد الحوت في تقليل مستويات البروتين في البول لدى مرضى السكري، ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع مستويات البروتين يشير إلى حدة وخطورة أمراض الكلى، وعلى الرغم من ذلك فإن مرضى السكري يجب عليهم الحذر عند استهلاك زيت كبد الحوت، إذ إن هناك قلقًا من أنه قد يسبب ارتفاعًا في مستويات سكر الدم.5ـ يُساهم زيت كبد الحوت في تنظيم ضربات القلب، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول زيت كبد الحوت قد يساعد بعض الأشخاص على تنظيم ضربات القلب لديهم، إلا أنه لم تثبت فعاليته في تقليل الوفاة الناتجة عن أمراض القلب، كما أنه لا يملك فعالية في تنظيم ضربات القلب لدى الرجال بعد تعرضهم للجلطة القلبية.