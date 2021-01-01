فوائد لا تتخيليها عن زيت كبد الحوت

يجهل الكثير من الاشخاص الفوائد العديدة التي تعود علي الجسم وصحته عند تناولك لزيت كبد الحوت فاذا كنتِ ترغبين في التعرف علي اهم هذه الفوائد عليكِ بمُتابعة السطور التالية:
فوائد زيت كبد الحوت
1ـ يحتوي زيت كبد الحوت علي كمية كبيرة من الاحماض الدهنية التي يحتاجها الجسم والتي من اهمها الحمض الدهني أوميغا 3 الذي يُساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل تشكل جلطات الدم، وتراكم الدهون الثلاثية في الدم، كما تساهم هذه المجموعة من الأحماض الدهنية في التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم.
2ـ يحتوي زيت كبد الحوت علي نسبة عالية من فيتامين د حيث يساهم فيتامين د في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، بالإضافة إلى أنه يساعد على الحفاظ على تراكيز الكالسيوم والفوسفات في الدم بمستوياته الطبيعية، وذلك لتسهيل عملية بناء العظام وزيادة كثافتها المعدنية، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الوظائف الأخرى المهمة لفيتامين د في الجسم مثل المساعدة على نمو الخلايا، وتحسين وظائف الجهاز العصبي العضلي، والجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره كمُضاد للالتهابات.
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