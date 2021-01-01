المخابرات الأمريكية تعلن عددالقتلي الروس في الحرب مع أوكرانيا

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قالت المخابرات المركزية الأمريكية، إن التقديرات تشير لمقتل ما بين ألفين و4 آلاف جندي روسي في الحرب مع أوكرانيا، منذ اندلع القتال بين البلدين في فبراير الماضي.



وقالت "أفريل هينز" مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، في جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكية، بشأن التهديدات العالمية اليوم الثلاثاء.



من جانبه قال مدير سي آي إيه، إن "بوتين غاضب ومستاء وقد يصعد هجومه ويحاول سحق الجيش الأوكراني دون اعتبار للضحايا المدنيين".

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وقد أعلنت روسيا عن وقف لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا اعتبارا من صباح الثلاثاء، لضمان عمل الممرات الآمنة في عدة مدن أوكرانية، مع دخول، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الثانى عشر على التوالى، بعد أن أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضى الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضى.وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.وتشهد مدن رئيسية في شمال أوكرانيا تصاعداً للقتال والقصف في الأيام الأخيرة، بما في ذلك خاركوف وتشيرنيهيف وسومي، في الوقت الذي تحاول القوات الروسية الاقتراب من العاصمة كييف.هذا وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروسيا، وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.