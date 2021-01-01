اكتشف أسباب رائحة الفم الكريهة



رائحة الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة



تعد رائحة الفم الكريهة، من المشكلات الشائعة بين مختلف الأعمار ويمكن التغلب عليها بشكل نهائي من خلال معرفة السبب فى المعاناة منها وعلاجه.



ونعرض لكم أهم أسباب رائحة الفم الكريهة وفقا لما أورده موقع “.clevelandclinic ”:





قلة النظافة : هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة وعندما تعلق جزيئات الطعام بين أسنانك أو في أي مكان آخر في فمك ، فإنها تتحلل بفعل البكتيريا الموجودة مما يسبب رائحةالفم الكريهة.

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جفاف الفم : يساعد اللعاب على غسل فم لذلك إذا كان جسمك لا ينتج ما يكفي من اللعاب ، يمكن أن تنبعث رائحة كريهة من النفس يمكن أن يسبب التدخين جفاف الفم ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض اللثة.سرطان الفم أو البلعوم: تشمل أعراضه رائحة الفم الكريهة وتقرحات لا تلتئم وألم بالفم وصعوبة في البلع وكتلة في رقبتك و فقدان الوزن غير المبرر.أمراض الكبد أو أمراض الكلى: يمكن أن يؤدي ذلك إلى رائحة الفم الكريهة بسبب رائحة المواد السامة التي يمكن تصفيتها من الجسم عن طريق الكلى أو الكبد.متلازمة سجوجرن: هو مرض مناعي ذاتي يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم ، وجفاف العينين ، وجفاف الجلد ، وكذلك آلام العضلات.مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) هو اضطراب في الجهاز الهضمي حيث يتسرب حمض المعدة أو السوائل إلى المريء ، وهو الأنبوب الذي يأخذ الطعام من الفم إلى المعدة.حصوات اللوزتين عندما يعلق الطعام في اللوزتين ، والتي تكون في مؤخرة فمك على كلا الجانبين ، فإنها تتصلب أحيانًا في رواسب الكالسيوم التي تسمى حصى اللوزتين أو حصى اللوزتين.أمراض اللثة: هو التهاب في اللثة يمكن أن يسبب احمرارها وتورمها ونزيفها بسهولة وينتج عن البلاك ، وهو طبقة لزجة تتراكم على أسنانك مما يؤدي إلى إتلاف أنسجة اللثة ورائحة الفم الكريهة.التهابات في الأنف أو الحلق أو الرئتين مرضى الالتهاب الرئوي حيث يخرج منهم فى السعال سائلًا تفوح منه رائحة كريهة.داء السكري: يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض اللثة ، ويمكن أن تجعل أمراض اللثة وتسبب رائحة الفم الكريهة.