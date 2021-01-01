وصفة لعمل عجينة الكنافة النابلسية



عجينة الكنافة النابلسية عجينة الكنافة النابلسية

تعد طريقة عمل عجينة الكنافة النابلسية من الأكلات الشهية التى يرغب فى تعلمها كل من يهوى مجال الطهى وليس النساء فقط



وما يجعل عدد كبير من الأشخاص يرغب فى تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة النابلسية بالتحديد لأن مذاقها شهي ومميز عن باقي أنواع الكنافة الشرقية مما جعل لها عشاق كثيرون.



ترغب الكثير من السيدات بشكل خاص في تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة النابلسية لأنها من أشهر الحلويات التى انتشرت بشكل واسع خلال الأعوام الأخيرة.

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نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل عجينة الكنافة النابلسية وفى نفس الوقت نقدم وصفة شهية لتحضير صينية الكنافة النابلسية ذاتها.طريقة عمل عجينة الكنافة النابلسيةنعرض لكم طريقة عمل عجينة الكنافة النابلسية لكى تتمكنوا من تقديم طعام صحي وشهى وبتكلفة أقل من الجاهز.مقادير عجينة الكنافة النابلسية2 كوب لبن دافئ2 كوب دقيق القمح2 كوب دقيق السميد الخشنرشة ملح1 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة صغيرة بيكنج بودرطريقة عمل عجينة الكنافة النابلسيةفى عجان كهربائي أضيفي مكونات العجينة من الدقيق القمح و دقيق السميد الخشن والملح والسكر البيكنج بودر وقلبيهم جميعا بشكل جيدا ثم أضيفي اللبن الدافئ ببطئ مع التقليب المستمر لكي لا تفسد العجينة وتصبح بها تكتلات واضحة.احضري عجينة الكنافة النابلسية ضعيها في صينية مدهونة بالقليل من السمنة واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق تقريبا ثم ادخلي الصينية فى فرن متوسط الحرارة مسخن مسبقًا لمدة لا تزيد عن 10 دقائق حتى تجف عجينة الكنافة النابلسية ولا تجعلي لونها يصبح أحمر فأخرجيها قبل هذه المرحلة.انتظري حتى تبرد عجينة الكنافة ثم اخفقيها في الكبة جيدا لتحصلي على قوام ناعم ثم شكليها واصنعي منها حلوى الكنافة النابلسية.كنافة نابلسيةكنافة نابلسيةطريقة عمل الكنافة النابلسيةبعد تقديم طريقة عجينة الكنافة النابلسية نقدم لكم طريقة عمل الكنافة النابلسية بخطوات الشيف مى يعقوبمقادير الكنافة النابلسية1/2 كيلو عجينة كنافة300 جم زبدة سائلة1/2 كيلو جبن عكاوي منقوع و مصفىكوب جبن موتزريلا2 كوب شربات بماء الورد1/4 ملعقة صغيرة لون طعام برتقاليللتزيينفستق حلبي مفرومطريقة عمل الكنافة النابلسيةضعي اللون البرتقالي مع الزبدة السائلة و قليهم جيدا ثم ضعي خليط الزبد لعجينة الكنافة و تفرك جيدا و يمتزج اللون جيدا مع الكنافةضعي عجينة الكنافة في صينية فرن مدهونة ويفرد فوقها خليط جبن العكاوي و الموتزريلا وضعيها في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 30-20 دقيقة تقريباضعي طبق التقديم أعلى الصينية واقلبي الكنافة على طبق التقديم بحرص ثم انزعى الصينية و رشي عليها القليل من الشربات وتزين بالفستق الحلبي المفروم وتقدم مع طبق الشربات ليضاف للقطع عند التقديم حسب الرغبة