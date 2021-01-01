سر حرف "Z" على دبابات روسيا فى أوكرانيا.. وموسكو تعلق



سر حرف "Z" على دبابات روسيا سر حرف "Z" على دبابات روسيا



آثار استخدام الحرف "Z" علي الآليات العسكرية الروسية المستخدمة في العملية التي بدأتها موسكو مؤخراً في الأراضي الأوكرانية حالة من الجدل وسط تساؤلات غربية عن معني الرمز الذي بدأ ينتشر في قلب العاصمة الروسية علي القمصان وعلي سيارات المارة.



وتحدث محللون وخبراء عسكريين لصحيفة جارديان البريطانية ، وقالوا إن المعدات العسكرية الروسية طالما حملت حروف ورموز مثل : "X" و"O" و"A" و"V"، وغيرها وغالبا ما ظهرت تلك الحروف داخل إطارات مختلفة على شكل مربعات ومثلثات.‏





وبحسب تقرير الجارديان ، فإن التفسير الأكثر شيوعاً هو رمز كل حرف للمناطق ‏المعنية حيث تتمركز القوات الروسية عادةً ، مع احتمال أن يشير "‏Z‏" إلى الاتجاه الغربي.‏ كما يعتقد البعض الآخر أن الحروف تم رسمها في محاولة لتجنب نيران صديقة، بينما قال بعض الخبراء ‏العسكريين الروس بأن الحرف "‏Z‏"يشير إلى اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والحرف "‏V‏" ‏لفلاديمير بوتين.‏

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ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على أي من النظريات ، وبدلاً من ذلك نشرت على ‏حسابها على انستجرام ان "‏Z‏" تعني ‏Za pobedu‏ ("من أجل النصر") وأن ‏V‏ ترمز إلى "قوة الحقيقة".‏في الأسبوعين الماضيين، تحولت "‏Z‏" من علامة عسكرية إلى رمز رئيسي للدعم العام داخل روسيا للعملية العسكرية في أوكرانيا.وبعد ثلاثة أيام العمليات، أعلنت شبكة روسيا اليوم على قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها ‏تبيع بضائع تحمل الحرف "‏Z‏" بما في ذلك القمصان والقمصان ، لإظهار الدعم للقوات الروسية. ‏ومنذ ذلك الحين، شوهد الشباب الروس يرتدون قميص "‏Z‏" وهم يبدون دعمهم للحرب، كما تم رسم ‏الحرف "‏Z‏" على مجمعات سكنية كبيرة تعود إلى الحقبة السوفيتية وتم تعليقه على لافتات إعلانات في ‏الشوارع، وفي موسكو لاقى الرمز رواجا، حيث شوهدت سيارات مكتوب عليها "‏Z‏" ‏وأشارت الجارديان ان روسيا لديها تاريخ في الترويج لبعض العلامات والرموز لحشد الدعم لجيشها، ‏فأثناء ضم البلاد لشبه جزيرة القرم ، شجعت روسيا بشدة على استخدام شرائط سان جورج المخططة ‏باللون البرتقالي والأسود، ويتمتع الشريط الآن بشعبية واسعة في روسيا كوسيلة لإظهار الدعم العام ‏للحكومة الروسية والجيش.