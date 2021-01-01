عمرو جمال مهاجم فاركو يتعرض لقطع في الرباط الصليبي



عمرو جمال عمرو جمال





أكدت نتائج الأشعة التي أجراها عمرو مهاجم مهاجم نادي فاركو إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الإسماعيلي أمس الأثنين، واستبداله خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، وعدم قدرته على استكماله.



ويعد عمرو جمال أحد العناصر الأساسية لفريق فاركو هذا الموسم، ومن المقرر أن يخضع للجراحة خلال الأيام المقبلة وتحديد مدة الغياب عن الملاعب.



يذكر أن فاركو تعادل أمس مع الإسماعيلي بملعب الآخير، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز بدون أهداف ليصل للنقطة 16 بالمركز السابع.

