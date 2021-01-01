ولى العهد فى مستقبليه .. الرئيس السيسي يصل السعوديةl فيديو



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مطار الملك خالد ، وكان فى مقدمة مستقبليه ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة، حيث سيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقيه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.



https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2335595