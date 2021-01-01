أفضل بديل لـ جوجل وطريقة استخدامه . تعرف على DuckDuckGo..



DuckDuckGo DuckDuckGo

DuckDuckGo هو محرك بحث عبر شبكة الإنترنت انطلق عام 2008، ويتميز باهتمامه بخصوصية مستخدميه فلا يقوم بتسجيل بياناتهم أثناء التصفح، على عكس محركات البحث الأخرى التي تقوم بتتبع المستخدم وتسجيل المواقع التي تتصفحها، مما جعله المنافس الأول لجوجل كروم الذي يتعقب المستخدمين لأهداف دعائية، وتصل عمليات البحث في DuckDuckGo إلى 3 مليار بحث في الشهر الواحد.



تم تصميم واجهة DuckDuckGo لتكون سهلة الاستخدام فقط، فهو عبارة عن خانة لاستعلام البحث، ولكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات المتقدمة التى نستعرضها بحسب موقع popsci التقني.



1- معرفة الطريق والاتجاهات بدلا من خرائط جوجل

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يحتوي DuckDuckGo على خيارات التنقل الخاصة به على الويب، فقط تكتب المكان الذي تريد أن تصل إليه بعدها قم باختيار "الخرائط" Maps التي ستظهر على صفحة النتائج، وعندما يتم تحميل الموقع الذي ستذهب إليه، انقر فوق "الاتجاهات" Directions ويمكن الاختيار بين المشي أو قيادة السيارة.وفي معظم الحالات ستحصل على مسارات متعددة للاختيار من بينها، كل هذا مدعوم من خرائط Apple، وكما ذكرنا في الأعلى DuckDuckGo لا يقوم بتسجيل أي من عمليات البحث التي تجريها، فخطواتك آمنة تماما مع محرك البحث هذا.2- تخصيص الشكل الذي تريده في واجهة DuckDuckGoتعد واجهة الويب الخاصة ب DuckDuckGo بسيطة للغاية، لكن يمكنك أن تغير في هذه الواجهة إذا أردت:1- انقر فوق زر "القائمة" في أعلى يمين الشاشة (عبارة عن 3 أسطر).2- اختر "السمات" Themes لرؤية الأشكال المتاحة.فعلى سبيل المثال يمكن التبديل إلى الوضع الداكن أو التباين العالي.3-حدد "المظهر" Appearance لتتحكم بشكل أكبر في كيفية ظهور DuckDuckGo وستظهر عدة اختيارات لتحديد نمط الخط وحجمه، والألوان المستخدمة في صفحة النتائج.4-انقر فوق "حفظ وخروج" Save and exit.3- البحث حسب التاريخعلى غرار جوجل يمكن تقييد نتائج البحث على DuckDuckGo وفقا لوقت نشر الصفحات أو تحديثها، في صفحة النتائج على الويب انقر فوق "أي وقت" Anytime لاختصار النتائج في آخر يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، كما يمكن اختيار "نطاق زمني معين" من نفس القائمة المنسدلة للحصول على دقة أكبر في النتائج.4- فتح علامات تبويب جديدةتوجد عدة حيل في DuckDuckGo والتي من شأنها تسرع من عملية البحث، ويمكن العثور عليها من خلال "الإعدادات" Settings في أعلى اليمين، الذي يظهر على صفحات النتائج على الويب.سيجد المستخدم أمه تحت العنوان العام، يوجد اختياران للتبديل، الأول "التمرير اللانهائي" Infinite Scroll فيعرض نتائجك في قائمة واحدة طويلة لا تنتهي أبدًا مثل تويتر أو انستجرام، بتفعيل هذه الخاصية لن تحتاج إلى النقر فوق الصفحة الثانية أو الثالثة من النتائج.الاختيار الثاني هو "نافذة جديدة" New Window الذي يفتح الروابط في علامة تبويب متصفح جديدة عند النقر عليها، ويعني أنه يمكن تحميل عدة صفحات في الخلفية أثناء الاستمرار في تصفح نتائج البحث، ويمكنك تفعيل هذه الحيلة من "قائمة الإعدادات" ، وللعودة مرة أخرى إلى الوضع الافتراضي انقر فوق "إعادة تعيين" Reset.5- البحث في مواقع محددةإذا كنت تريد نتائج من موقع ويب معين مثل ويكيبيديا، يسهل DuckDuckGo ذلك باستخدام ميزة تسمى "bangs"، فعلى سبيل المثال للبحث في ويكيبيديا ضع "! w" أمام مصطلح البحث.يدعم محرك البحث حاليًا أكثر من 13000 "bangs"، وتغطي جميع مواقع الويب الشهيرة بداية من Amazon إلى eBay، وللعثور على ما تحتاجه، تحقق من قائمة DuckDuckGo للـ bangs.6- خلق كلمات مرور قويةيقوم DuckDuckGo باقتراح كلمة مرور قوية عن طريق إجراء بحث عن "كلمة المرور" Password متبوعًا بعدد الأحرف التي يجب أن تكون على سبيل المثال "password 10".ونفس الشيء يمكنك فعله مع QR Code، فقط اكتب "qr" في مربع البحث على الويب، متبوعًا بعنوان URL الخاص بالموقع الذي تريد ربط رمز الاستجابة السريعة به ، وسيقوم DuckDuckGo بالترشيحات الأقوى.7- اختصارات لوحة المفاتيحتحدث اختصارات لوحة المفاتيح فرقًا كبير خاصة إذا كنت تقوم بمهام متعددة في وقت واحد حيث يساعد على إنجازها بشكل أسرع، ويحتوي DuckDuckGo على مجموعته الخاصة التي يمكنك العثور عليها من خلال إجراء بحث عن “DuckDuckGo cheatsheet” على الويب.بالإضافة إلى يمكن استخدام مفاتيح الأسهم لأعلى ولأسفل لتصفح النتائج، ومفاتيح الأسهم اليمنى واليسرى للتنقل بين علامات التبويب المختلفة.