مواصفات و سعر هاتف Honor Magic 4 Pro



Honor Magic 4 Pro Honor Magic 4 Pro

الهاتف Honor Magic 4 Pro، هو العضو الرائد، في سلسلة، Magic 4 Series، أعلنت عنه، شركة هونور، يوم 28 فبراير، مع مواصفات، هي الأفضل، حتى الآن، من الشركة الصينية، حيث يصل هذا الهاتف، بمعالج Qualcomm، وبأحدث نظام تشغيل، ويصل كذلك، مع كاميرات خلفية، مميزة للغاية، وكاميراتين في الأمام، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، بالإضافة إلى، شحن سلكي سريع، وشحن لاسلكي سريع، بقوة 100 واط، وشاشة ممتازة للغاية، والأهم من ذلك، هو وجود تصنيف، مقاومة الماء والغبار، ودعم خدمات جوجل بلاي، ومواصفات أخرى ممتازة، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.



مواصفات هاتف Honor Magic 4 Pro

تم تصميم، هاتف هونور الجديد، مع شاشة، LTPO OLED، بحجم 6.81 بوصة، وبدقة 2664×1224 بكسل، وبزجاج حماية، من فئة، Aluminosilicate glass، كما أن الشاشة، تدعم معدل تحديث متكيف، يبلغ 120 هرتز، وتدعم HDR10+، وتدعم أيضا، معدل سطوع، يبلغ 1000 شمعة، في البوصة، وتحتوي على، فتحة واسعة، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل الكاميراتين السيلفي، مع العلم بأن، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا الثانية، عبارة عن، مستشعر TOF 3D، لمعلومات العمق، والقياسات الحيوية، والكاميرات الأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



الهاتف Honor Magic 4 Pro، يتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، والذي يتكون من، نواة Cortex-X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، و3 أنوية Cortex-A710، بسرعة 2.40 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A510، بسرعة 1.70 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 730، كما أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، Magic UI 6.

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يتوفر هذا الهاتف، مع 4 كاميرات، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدعم multi-directional PDAF، وLaser AF، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا المنظار المقربة، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/3.5، وبحجم مستشعر، يبلغ 90 ملم، وتدعم المثبت البصري OIS، وتقريبا بصريا 3.5x، وتقريبا رقميا، يصل إلى 100x، والكاميرا الرابعة، هي مستشعر TOF 3D، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني للصور، بالدوران EIS، وتدعم أيضا، العديد من مميزات التصوير، التي تعتمد على، الذكاء الاصطناعي.بطارية الهاتف Honor Magic 4 Pro، تأتي بسعة، 4600 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 100 واط، والشحن اللاسلكي السريع، بقوة 100 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، بقوة 5 واط، والشحن اللاسلكي العكسي، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الهاتف، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.مميزات الهاتف هونور ماجيك 4 بروالكاميرات الخلفية، أكثر من رائعة، ولها العديد من الخصائص، التي تميزها عن، الهواتف المنافسة، وتعد بأفضل، تجربة التقاط صور، أو تسجيل فيديوهات، حيث تدعم، خاصية AI Color، وخاصية Movie Master، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر إمكانية، التقاط وتحرير صور، باستخدام فلاتر، ومرشحات مختلفة، من دون، تحميل برامج إضافية، وتدعم أيضا، تسجيل فيديوهات، IMAX Enhanced 10bit 4K، بمعدل 60 إطارا، في الثانية.على الرغم من أن، حجم الشاشة كبير، إلا أن، جودتها عالية، ومعدل تحديثها عال، ومعدل سطوعها، مرتفع للغاية، وزجاج الحماية قوي، كما أن، الشاشة تتميز، بخاصية تعتيم PWM، تبلغ 1920 هرتز.معالج تشغيل، الهاتف Honor Magic 4 Pro، قوي جدا، ويستند على، 12 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، مما يعني، تقديم أفضل، أداء ممكن، في تشغيل الألعاب، والتطبيقات التي تحتاج، مواصفات عالية.الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي السريع، قوي جدا، وكلاهما يدعم، شحن بطارية الهاتف، بنسبة 100%، في 30 دقيقة فقط.الكاميرا الأمامية المزدوجة، رائعة جدا، وتدعم معظم، خصائص الكاميرات الخلفية، مع تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.مستشعر بصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ويعمل بالموجات فوق الصوتية، وهذا يعني، أنه سيقدم أفضل، أداء ممكن، حتى لو، كانت يداك متسخة، أو مبللة.ذاكرة داخلية، ضخمة للغاية، وتصل إلى، 512 جيجا بايت، وبذلك فإنك، لن تحتاج إلى، تركيب كارت ميموري.الهاتف Honor Magic 4 Pro، مقاوم للماء، والغبار، بشهادة IP68، (حتى 1.5 متر، تحت الماء، لمدة 30 دقيقة).يعمل بنظام أندرويد 12، الأحدث من جوجل، والذي يوفر خدمات، Google Play Services، المفتقدة في، جميع الهواتف، التي تم إطلاقها، بعد الحظر الأمريكي، على الصين.يدعم مكبرات صوت ستريو، ويدعم أيضا، تسجيل مقاطع صوتية، بصوت ستريو.يدعم معرف الوجه، ومستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.يدعم خاصية NFC، وInfrared port، مع دعم، النطاق العريض للغاية (UWB).عيوب الهاتفجودة تصوير الكاميرات الخلفية، لا ترتقي، إلى هذا السعر، وكنا نطمح أن، تأتي بجودة 8K، بدلا من 4K، مثل الهواتف الرائدة، من الشركات الأخرى.الهاتف Honor Magic 4 Pro، لا يدعم، منفذ سماعات الأذن، مما يعني، أنك ستحتاج إلى، شراء سماعات أذن لاسلكية.السعر غال نسبيا، مقارنة بالهواتف المنافسة.لا يدعم، تركيب منفذ MicroSD، أو NanoSD، لزيادة المساحة التخزينية.لا يدعم، الراديو FM، وأيضا لا يدعم، الإصدار الأحدث من، اتصال الواي فاي.سعر الهاتف Honor Magic 4 Proالهاتف Honor Magic 4 Pro، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 9 أبريل، بسعر يبدأ من، 1200 دولار أمريكي، وذلك لأقل إصدار، والذي يضم، 8 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.