تعلم تصليح بطارية أيفونك لو باظت

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إذا واجه هاتف أيفون مشكلة مع الشحن، فهناك بعض الطرق التي يمكنها القيام بها لحل المشكلة، مع العلم أنه إذا كان يتوقف الهاتف عن الشحن عند نسبة 80?، فلا داعي للقلق، لأن هذه ميزة في iOS 13 أو أحدث تسمى Optimized Battery Charging، وإذا تم شحن جهاز أيفون بكابل واحد، ولكن ليس بكابل آخر، فأنت تعلم أين المشكلة، لذلك نقدم لك بعض التفاصيل التي تهمك لحل مشكلة الشحن وفقا لما ذكره موقع "business insider".

أوقف تشغيله ثم أعد تشغيله مرة أخرى

يجب إعادة تشغيل النظام لمعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى حل المشكلة، فإذا كان هاتفك لا يزال يتمتع بعمر بطارية كافٍ، أعد تشغيل الهاتف ثم حاول شحنه مرة أخرى.



2. تحقق من أن هاتفك لا يشحن

ابدأ بالتأكد من عدم شحن هاتفك. قم بتوصيل هاتفك كما تفعل عادةً لشحنه سواء لاسلكيًا، أو موصولًا بمحول تيار متردد أو موصول بمنفذ USB بالكمبيوتر وتحقق من شاشة الهاتف، فإذا كانت البطارية منتهية بالفعل، فاتركها للشحن لمدة ساعتين تقريبًا ثم افحصها.



يجب أن ترى صاعقة في أيقونة البطارية أو بجانبها في أعلى يمين شاشة قفل أيفون، إذا لم يكن هناك صاعقة في الأفق، فلن يتم شحنها.

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3. لا تشحنه لاسلكيًاإذا كان لديك جهاز iPhone X أو إصدار أحدث يدعم الشحن اللاسلكي، أو كان لديك علبة شحن لاسلكية لإصدار أقدم، فلنعمل على تبسيط استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال التخلص من ذلك كاحتمال على الفور.قم بإزالة الهاتف من علبة الشحن اللاسلكي الخاصة به، إذا كنت تستخدم واحدة، وقم بتوصيل الهاتف بمصدر طاقة باستخدام كابل Lightning.4. تحقق من منفذ Lightning الخاص بجهاز أيفونإذا لم يكن هاتفك يشحن بالطريقة المعتادة، فيجب أن تكون محطتك التالية هي فحص منفذ Lightning، حيث إن طرف المنفذا يكون أحيانا ملىء بالغبار والحطام والوبر.انظر بعناية، وإذا رأيت أي شيء، فقم بإزالته برفق باستخدام أي شيء مدبب غير معدني يناسب المنفذ، وحاول شحن الهاتف مرة أخرى.إذا استمرت المشكلة، فانتقل إلى الخطوة التالية لتحري الخلل وإصلاحه.5. افحص الكابلإذا كان لديك أيفون لفترة كافية، فمن المحتمل أن يكون كابلًا مكسورًا تستخدمه للشحن، فينكسر الغلاف الخارجي المطاطي من الانحناء المتكرر، وتصبح الأسلاك مكشوفة.إذا كان الكابل الخاص بك يبدو هكذا ولم يكن يشحن جهازك بشكل صحيح، فتخلص منه واحصل على كابل جديد.