لمنع التصيد الاحتيالى Google تجرى بعض التغييرات

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أجرت Google تغييرًا مهمًا على كيفية عرض إشعارات التعليقات لتطبيقات Workspace ، مثل Docs ، لمنع التصيد الاحتيالي وحماية المستخدمين من البرامج الضارة، وفقا لتقرير digitaltrend .



ويجعل هذا التغيير أكثر أمانًا للمستخدمين للتعاون عن بُعد دون القلق بشأن الاختراقات وأنواع أخرى من الهجمات الضارة، والتغيير ملحوظ في وقت يعمل فيه المزيد من الأشخاص ويتعلمون ويتعاونون من المنزل أثناء جائحة الصحة العالمى.



ومن خلال تغيير الإشعار الجديد، تقوم Google الآن بتضمين عنوان البريد الإلكترونى الكامل للمتعاون في إشعارها عندما تتلقى إشارة @، مما يسهل التعرف على المتعاون وجهات الاتصال الموثوقة بأمان.

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وفى الماضى، عندما يُدرج أحد المتعاونين ملاحظة "mention" في تطبيقات Google Workspace، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني في صندوق الوارد الخاص بك لإعلامك بأن شخصًا ما قد أجرى تغييرًا على المستند الخاص بك.ومع ذلك، تكمن المشكلة في أن إشعار البريد الإلكتروني يحتوي فقط على اسم المعلق وليس عنوان بريده الإلكترونى، مما يسهل على المهاجمين الضارين استهداف المستخدمين الذين يتظاهرون بأنهم شخص تعرفه وتثق به.من المفترض أن يسهل تغيير Google عليك تأكيد المتعاون من خلال التمكن من رؤية عنوان البريد الإلكتروني للمعلق.وأوضحت Google التغيير، "عندما يشير إليك شخص ما في تعليق في مستند Google Workspace ، نرسل إليك إشعارًا بالبريد الإلكتروني مع التعليق واسم المعلق"، "مع هذا التحديث، نضيف عنوان البريد الإلكتروني للمعلق إلى إشعار البريد الإلكتروني."وتطرح Google الميزة الآن، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 15 يومًا حتى يظهر التحديث للجميع. لا توجد خطوات إضافية سيحتاج المستخدمون أو مسؤولو تكنولوجيا المعلومات إلى اتخاذها، وفقًا لوثيقة دعم مساحة عمل Google .وسيتم نشر الميزة لجميع حسابات Google ، بما في ذلك حسابات Google الشخصية بالإضافة إلى حسابات G Suite و Business القديمة.وأضافت Google: "نأمل من خلال توفير هذه المعلومات الإضافية ، أن يساعدك ذلك على الشعور بثقة أكبر بأنك تتلقى إشعارًا شرعيًا بدلاً من رسالة غير مرغوب فيها أو محاولة تصيد من قبل جهة فاعلة سيئة".ومع بدء أو استمرار المزيد من الشركات في تبني بيئات العمل الهجينة والبعيدة ، تعمل شركات التكنولوجيا أيضًا على تكثيف جهودها للمساعدة في منع الهجمات الضارة. بالإضافة إلى جهود Google الأخيرة لحماية مستخدمي Workspace ، أصدرت Microsoft العام الماضي ميزة جديدة لمنصة تعاون Teams الخاصة بها والتي تجعل من الصعب على المتسللين سرقة بياناتك الشخصية عن طريق إرسال صفحات ويب متشابهة.وصرحت Microsoft أن التصيد الاحتيالي مسؤول عن ما يقرب من 70? من خروقات البيانات في تقرير الدفاع الرقمي الخاص بها، وأن التغييرات الأخيرة التي أجرتها شركات التكنولوجيا مثل Google ستساعد في النهاية في الحفاظ على أمان المستخدمين طالما أنهم يقظون ويمارسون إجراءات الأمان الأساسية عندما يتعلق الأمر.وللتعامل مع الروابط ورسائل البريد الإلكتروني غير المعروفة من مرسلين غير معروفين.