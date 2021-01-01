"ناسا" ستفتح عينة قمرية نقية عمرها 50 عامًا

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ستفتح ناسا كبسولة زمنية خاصة جدًا قريبًا: واحدة من آخر عينات القمر غير المفتوحة من بعثات أبولو إلى القمر قبل 50 عامًا، وستتم دراسة العينة للمساعدة في فهم بعض الظروف التي يمكن أن يتوقعها رواد الفضاء عند عودتهم إلى القمر في إطار برنامج Artemis ، وفقا لتقرير digitaltrend .



وسيتم فتح العينة من قبل فريق قسم أبحاث المواد الفلكية وعلوم الاستكشاف (ARES) في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا. إنه من مهمة Apollo 17 ، المهمة الأخيرة للعصر الذي تم إطلاقه في عام 1972.



وتحتوي على صخور وتربة من سطح القمر، تم جمعها من رواسب أرضية في وادي طوروس - ليترو، تم ختم العينة بالفراغ أثناء وجودها على سطح القمر وظلت غير مفتوحة منذ ذلك الحين، إلى جانب الجزء المختوم بالفراغ من الأنبوب ، كان هناك أيضًا جزء غير مغلق تم فتحه في عام 2019 .

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الشيء المثير في الجزء المختوم بالفراغ هو أنه عندما تم جمع العينة، كانت درجات الحرارة منخفضة جدًا. هذا يعني أنه قد تكون هناك انتهاكات مثل جليد الماء أو ثاني أكسيد الكربون المحاصر بالداخل، والذي سيكون مصدرًا قيمًا للمعلومات حول كيفية جمع عينات مماثلة في البعثات المستقبلية.وقال توماس زوربوشن ، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا، في بيان: "إن فهم التاريخ الجيولوجي وتطور عينات القمر في مواقع هبوط أبولو سيساعدنا في التحضير لأنواع العينات التي يمكن مواجهتها خلال أرتميس" .ويهدف Artemis إلى إحضار عينات باردة ومختومة من بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، هذه فرصة تعليمية مثيرة لفهم الأدوات اللازمة لجمع ونقل هذه العينات وتحليلها وتخزينها على الأرض للأجيال القادمة من العلماء.كان هناك الكثير من البصيرة المطلوبة للحفاظ على مثل هذه العينة نقية وغير مفتوحة طوال هذه الفترة الطويلة، قالت لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب في مقر ناسا: "علمت الوكالة أن العلم والتكنولوجيا سيتطوران ويسمحان للعلماء بدراسة المواد بطرق جديدة لمعالجة أسئلة جديدة في المستقبل".وأشارت إلى برنامج تحليل عينات الجيل القادم من أبولو (ANGSA) ، الفريق الذي يقود تحليل العينات، كما تم إنشاؤه خصيصًا لهذا الغرض: "تم تصميم مبادرة ANGSA لفحص هذه العينات المخزنة والمختومة بشكل خاص."