حظر خدمات نتفليكس Netflix في روسيا

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نتفليكس

أعلنت شركة البث التلفزيوني Netflix نتفليكس حظر خدماتها مؤقتا في روسيا نظرا لاستمرار الغزو الروسي على أوكرانيا، حيث يأتى حظر الخدمة ضمن حظر معظم الخدمات الأساسية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وكذلك حظر منتجات آبل و سامسونج.

وقالت المتحدثة باسم نتفليكس Netflix إميلي فينجولد في بيان لموقع The Verge: "نظرًا للظروف الدائرة على الأرض، قررنا تعليق خدمتنا في روسيا".

وفقا لمجلة Variety الأمريكية فإنه في الأسبوع الماضي ، قالت Netflix نتفليكس إنها لن تمتثل للقانون الروسي الجديد الذي يطالب جهات البث الكبيرة باستضافة 20 قناة دعائية روسية ، مثل NTV والقناة الأولى المدعومة من الدولة.

ليأتى قرار عملاق البث التلفزيوني، نتفليكس، منذ ساعات، أنها أوقفت جميع عمليات الإنتاج والاستحواذ في روسيا حيث كانت تعمل على أربعة أعمال روسية أصلية في ذلك الوقت، ولديها حاليًا حوالي مليون مشترك في روسيا.

ومنذ أيام قليلة قررت شركتا ميتا وتويتر منع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من عرض الإعلانات على منصاتها في جميع دول العالم وحرمانها من حصة كبيرة من الأرباح، بعدما قررت السلطات في روسيا تقييد الوصول لخدمات فيسبوك وتويتر في البلاد.

كما قرر يوتيوب youtube وقف عدد من القنوات الإعلامية الروسية ومنعها من تحقيق الإيرادات على خدمة الفيديو، وذلك في إطار العقوبات الاقتصادية التى تشنها شركات التكنولوجيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ليأتى بعده تيك توك ويقرر إيقاف جميع عمليات تحميل مقاطع الفيديو والبث المباشر الجديدة في روسيا استجابةً لقانون "الأخبار المزيفة" الذي تم تقديمه حديثًا في البلاد.

وبعد شركة آبل أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعليق شحنات جميع منتجاتها إلى روسيا، ضمن العقوبات التى أعلنها عدد من شركات التكنولوجيا العالمية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

المصدر: السلطة

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