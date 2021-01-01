سعر و مواصفات الهاتف Poco X4 Pro 5G



Poco X4 Pro 5G Poco X4 Pro 5G

في شهر فبراير الماضي، أكدت شركة شاومي، أنها، ستعلن عن، الهاتف Poco X4 Pro 5G، في بداية شهر مارس، وهو ما حدث الآن، حيث أعلنت الشركة الصينية، عن الهاتف الجديد، بسعر متوسط، ومواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، كاميرا رئيسية، بدقة 108 ميجا بكسل، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وبزجاج حماية قوي، بالإضافة إلى، بطارية ضخمة، يتم شحنها بالكامل، في 41 دقيقة فقط، بفضل تقنية، الشحن السريع القوية، ومعالج رائع، يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وغيرها من المواصفات الجيدة، التي سنتعرف عليها، في هذا المقال الجديد، وفيما يلي، مواصفات وسعر الهاتف Poco X4 Pro 5G، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات بوكو إكس 4 برو

موعد الإعلان والإطلاق: هذا الهاتف، أصبح رسميا، لأول مرة، يوم 1 مارس، وسيتوفر للشراء، بشكل رسمي، في وقت لاحق، من شهر، مارس 2022.



الشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، الهاتف Poco X4 Pro 5G، تتمثل في، 2G، و3G، و4G، و5G، واتصال Wi-Fi 6 (ac).

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أبعاد الهاتف: يتوفر هذا الهاتف، الجديد من شاومي، بارتفاع 164.2 ملم، × عرض 76.1 ملم، وبسمك 8.1 ملم، وبوزن متوسط، يبلغ 205 جرامات.الشاشة: هاتف Xiaomi Poco X4 Pro 5G، مصمم حول، شاشة AMOLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبدقة 2400×1080 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 5، كما أنها، تدعم معدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات، يعمل باللمس، ويبلغ 360 هرتز، مع معدل سطوع، يبلغ 700 شمعة، في البوصة، ويمكن أن يصل، إلى 1200 شمعة.المعالج: يتم تشغيل، بوكو إكس 4 برو، بأحدث معالج متوسط، من كوالكوم، وهو Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والمكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز، والذي يعتمد على، وحدة معالجة الرسوميات، Adreno 619.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، لهذا الهاتف، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 6 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والهاتف Poco X4 Pro 5G، يدعم تركيب، بطاقة ذاكرة خارجية، microSD، لزيادة المساحة التخزينية.نظام التشغيل: هذا الهاتف الجديد، يعمل بواجهة المستخدم، MIUI 13 for POCO، الأحدث من شاومي، ومع ذلك، فإنه يصل مع، نظام Android 11 القديم.الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف، على 3 كاميرات، في الخلف، بمستشعر رئيسي، بحجم 26 ملم، وبدقة 108 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وبدعم PDAF، وبمستشعر فائق الاتساع، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وبمستشعر ماكرو، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، ويدعم التصوير، بخاصية HDR، وpanorama، كما أنه، يدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30، أو 60 إطارا، في الثانية.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، للهاتف Poco X4 Pro 5G، تأتي بدقة، 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية HDR، وpanorama.البطارية: وعلاوة على ذلك، فإن البطارية تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، Quick Charge 3+، بقوة 67 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Poco X4 Pro 5Gيتميز هذا الهاتف، بتصميم جيد للغاية، كما رأينا، في هواتف بوكو السابقة.الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة عالية، ومناسبة بشكل أفضل، للتصوير في، الإضاءة المنخفضة، مع 9?in?1 binning، التي تمنحها، وحدات بكسل فعالة، بحجم 2.1 ميكرومتر، مما يجعلها، أفضل من كاميرات، الهواتف المنافسة، في الفئة المتوسطة، والفئة الرائدة، حيث توجد هواتف رائدة، بأسعار أغلى، ولكن بكاميرا خلفية أقل.على الرغم من، أن معالج التشغيل، ليس الأفضل، مقارنة بالمنافسين، إلا أنه، يقدم أداء، أقوى بنسبة 15%، ووحدة معالجة الرسوميات، تقدم أداء، أقوى بنسبة 30%، من الجيل السابق، Poco X3 Pro.Poco X4 Pro 5G، يسمح بتركيب، كارت ميموري، MicroSD، لزيادة المساحة التخزينية، حتى 512 جيجا بايت,تصميم الشاشة، جديد ومميز، حيث تضم، ثقبا صغيرا، في المنتصف، وتحتوي على، حواف نحيفة للغاية، تكاد تكون معدومة.تدعم تشغيل محتوى، HDR10، وتدعم معدل تحديث، 120 هرتز، ومعدل سطوع قياسي، 700 شمعة، وسطوع نموذجي، 1200 شمعة.يدعم مكبرات صوت ستريو، وحاصل على، شهادة صوت Hi-Res، ويدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، الذي يفتقر إليه، معظم الهواتف الرائدة.يدعم إصدار Bluetooth 5.1، واتصال Wi-Fi 6 (ac)، بالإضافة إلى أنه، يدعم خاصية NFC، وخاصية Infrared port.الشحن السريع، الذي يأتي، بقوة 67 واط، يمكنه شحن، بطارية الهاتف، بنسبة 100%، في 42 دقيقة فقط.حاصل على، شهادة IP53، للحماية من، الغبار، ورذاذ الماء،يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، ويدعم أيضا، العديد من، المستشعرات الأخرى، مثل مستشعر التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.عيوب الهاتفجودة تصوير الفيديوهات، ضعيفة جدا، في هذه الفئة السعرية، وتوجد هواتف منافسة، بأسعار أقل، وتدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، بدلا من، 1080 بكسل.الكاميرا الأمامية، التي يصل بها، Poco X4 Pro 5G، دقتها ضعيفة، وجودة تصويرها متوسطة، مما يجعلها مقبولة، مع هاتف، بمثل هذه المواصفات، وبهذا السعر.لا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، وهذا يعني، أن بطاقة MicroSD، ستحل محل، إحدى شرائح الاتصال.غير محدث، بنظام التشغيل الجديد، من جوجل، Android 12.لا يدعم، شحنا لاسلكيا، أو شحنا عكسيا، مثل معظم المنافسين.زجاج الحماية، Gorilla Glass 5، الموجود على الشاشة، أقل من، Gorilla Glass 6، الموجود في الجيل السابق، Poco X3 Pro.سعر الهاتف Poco X4 Pro 5Gسعر الهاتف Poco X4 Pro 5G، يبدأ من، 327 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 6 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 328 دولارا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.