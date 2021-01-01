صوره تشويقه لفولكس واجن ID Buzz من الداخل والخارج



فولكس واجن ID Buzz فولكس واجن ID Buzz

تبدو فولكس فاجن متحمسة جداً بخصوص سيارتها ID Buzz الجديدة والتي تستعيد تاريخ الشركة من ستينيات القرن الماضي.



بينما تستعد فولكس واجن للكشف عن السيارة فقد كشف عن بعض تفاصيل التصميم الداخلي . ووضحت أنها ستصنع السيارة بدون أي منتج حيواني، ما يعني غياب الجلود الطبيعية واستبدالها بالبولي يوريثين الذي يحاكي مظهر الجلد وملمسه، إضافة لتنجيد المقاعد وأغطية الأرضيات وبطانة السقف من مواد مصنوعة من منتجات معاد تدويرها، كما تأتي خيوط التطريز من من البلاستيك البحري بنسبة 10% ومن زجاجات المياه معادة التدوير بنسبة 90% ما يوفر 32% من انبعاثات الكربون مقارنة بمواد أخرى.



