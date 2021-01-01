زيادة أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2022

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات هيونداي في مصر عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها إلنترا HD، حيث تبين أن هذه الزيادة كبيرة جدا مقارنة بالزيادات السابقة على هذه السيارة، حيث بلغت الزيادة الجديدة 20 ألف جنيه على جميع الفئات الأربعة من هذا الموديل، وبذلك أصبحت أسعارهم الجديدة كالتالي:
- فئة أولى من 254 ألف و900 جنيه إلى 274 ألف و900 (زيادة 20 ألف جنيه).
- فئة ثانية من 261 ألف و900 جنيه إلى 281 ألف و900 (زيادة 20 ألف جنيه).
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