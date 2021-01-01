رفع أسعار موديل 2022 من X7 من وكيل بايك في مصر



بايك بايك

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان بودي جروب، وكيل سيارات بايك الصينية في مصر، لزيادة رسمية على سيارة بايك X7 موديل 2022، حيث يتم تقديم هذا الموديل بفئتين تم الإعلان عن أسعارهما كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 497 إلى 507 ألف جنيه (زيادة 10 آلاف جنيه).



- فئة ثانية من 568 إلى 598 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 187 حصان وعزم 275 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام مساعد للسائق في هبوط المنحدرات.- مثبت سرعة.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- فتحة سقف بانورامية.- جهاز إنذار ضد السرقة.- نظام لفتح الأبواب أوتوماتيكيا في حالات التصادم وغلقها عند بدء الحركة.- فرش داخلي من الجلد.- مرايات جانبية بخاصية التسخين.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 18 بوصة.- بلوتوث و3 منافذ يو اس بي.- نظام ملاحي.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الحديثة.- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- مكابح يد كهربائية.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية جانبية وستائرية.- مثبت سرعة أوتوماتيكي.- عجلة قيادة مكيفة مغطاة بالجلد تضم أزرار تحكم باللمس.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- سنسور أمامي.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- سنسور إضاءة أمامي.- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.- نظام لغلق النوافذ أوتوماتيكيا في حالات المطر.- زجاج خلفي داكن.- شاشة 12.3 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام ملاحي ثلاثي الأبعاد.- نظام لفتح السيارة ببصمة الوجه.- نظام تحذير عند فتح الأبواب.- نظام للمحافظة على السيارة في حراتها على الطريق.- نظام تحذير من الاصطدامات الأمامية.- نظام صوتي يضم 10 سماعات ومضخم للصوت.