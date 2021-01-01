زيادة على أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022



شيري تيجو 7 شيري تيجو 7

بشكل رسمي بدأت شركة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر في تقديم زيادة سعرية جديدة على موديل 2022 من سيارتها شيري تيجو 7 المجمعة محليا، حيث شهد هذا الموديل زيادة بلغت 3 آلاف جنيه على جميع فئاته، وذكرت الشركة أسعار موديل 2022 من شيري تيجو 7 في مصر كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 295 إلى 298 ألف جنيه (زيادة 3 آلاف جنيه).



- فئة ثانية من 320 إلى 323 ألف جنيه (زيادة 3 آلاف جنيه).

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وتشترك فئات هذه السيارة في حملهم لنفس المحرك، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- مصابيح أمامية LED نهارية وخلفية LED.- مرايات جانبية قابلة للتسخين.- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 4.5 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مفتاح ذكي.- مثبت سرعة.- زجاج خلفي داكن.الفئة الثانية:تشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية جانبية.- مقاعد جلدية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.- منافذ USB خلفية.- حامل أكواب خلفي.- فتحة سقف بانورامية.