«SUV كهربائية» بلا انبعاثات ضارة



SUV كهربائية SUV كهربائية

تستعد شركة Smart للكشف رسميا عن سيارتها الكهربائية Smart #1 المتعددة الإستعمالات والخالية من الإنبعاثات وتركز الشركة على السوق الأوروبي والصيني لطرح إنتاجها.



تأتي #1 بمحرك كهربائي يولد قوة حوالي 200 حصان (149 كيلووات) وسيتم تخزين الطاقة الكهربائية في واحدة من حزمة البطاريات التي سيتم توفيرها بإختيارين على أن تبلغ سعة البطارية الأكبر 60 كيلو وات في الساعة والتي تمكنها من أن تبلغ مدى سير يصل إلى 267 ميلاً (430 كيلومترًا) بين شحنتين، ويمكن لمحطة الشحن السريع إعادة شحن البطارية من 5 إلى 80 بالمائة في حوالي 30 دقيقة.