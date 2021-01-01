بمذاق لا يقاوم .. عمل الحواوشي الضاني

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صورة الخبر: الحواوشي الضاني
الحواوشي الضاني


يعشق الكثير من الأشخاص تناول الحواوشي الضاني فهو ذو نكهة مختلفة ومميزة عن باقي أنواع اللحوم ،لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الحواوشي الضاني بمذاق لا يقاوم وشكل هشي ولذيذ .

الحواوشي:

1/2 كيلو لحم مفروم ضأن
1 طماطم مقاطعة مكعبات صغيرة
2 بصلة كبيرة مفروم
4 رغيف بلدي كبير
2 ملعقة سمن بلدي
ملح وفلفل
1 ملعقة صغيرة شطة
2 ملعقة صغيرة هوت سوس
1 ملعقة كبيرة زعتر
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

التحضير:

- في وعاء عميق تخلط جميع المكونات جيداً ما عدا السمن والعيش
- يوضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة
- يفتح العيش فتحة صغيرة من جانب واحد لتسمح بدخول ملعقة كبيرة
- يخرج خليط اللحم من الثلاجة ويقسم إلى 4 كميات متساوية
- يفرد خليط اللحم داخل العيش بحيث تكون الكمية متساوية داخل العيش
- يدهن وجه العيش الفاتح بالسمن البلدي ويوضع في الفرن على درجة حراره 170 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج اللحم
- يراعى أن يكون الوجه الفاتح للعيش لأعلي عند رص الحواوشي في صنية الفرن

المصدر: elbalad

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