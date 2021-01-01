بمذاق لا يقاوم .. عمل الحواوشي الضاني

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الحواوشي الضاني فهو ذو نكهة مختلفة ومميزة عن باقي أنواع اللحوم ،لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الحواوشي الضاني بمذاق لا يقاوم وشكل هشي ولذيذ .
الحواوشي:
1/2 كيلو لحم مفروم ضأن
1 طماطم مقاطعة مكعبات صغيرة
2 بصلة كبيرة مفروم
4 رغيف بلدي كبير
2 ملعقة سمن بلدي
ملح وفلفل
1 ملعقة صغيرة شطة
2 ملعقة صغيرة هوت سوس
1 ملعقة كبيرة زعتر
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
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