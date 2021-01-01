لعمل شوربة الكوارع بطريقة مميزة



شوربة الكوارع شوربة الكوارع



يعتبر شوربة الكوارع مفضلة لدى كثيرين، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية وتقوي العظام ، ومذاقها مفضل ولها نكهة مميزة عن باقي أنواع اللحوم، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل طاجن الكوارع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكوارع.



شوربة كوارع:



المقادير:

1/2 كيلو كوارع كندوز

1 بصلة مفرومة

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ملح وفلفلالتحضير:- تغسل الكوارع جيداً بالماء الجاري وتصفي- تسلق الكوارع في ماء (حوالي 4 كوب) مع ملح وفلفل لمدة 75 - 90 دقيقة- يراعى إزالة الريم أولاً بأول فور ظهوره على سطح الماء- تحمر البصلة المفرومة في زيت مع ملح وفلفل ثم تضاف إلى الشوربة مع التقليب الجيد لمدة 10 دقائقملاحظات:الكمية تكفي 6 أشخاص- كوارع محمرة:المقادير:1/2 كيلو كوارع مسلوقة1 ملعقة ثوم مفرومملح وفلفلالتحضير:- يحمر الثوم في زيت حتى يصبح لونه أصفر- يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تضاف الكوارع وتقلب حتى يصبح لونها ذهبيملاحظات:الكمية تكفي 4 أشخاص- طاجن كوارع:المقادير:1/2 كيلو كوارع مسلوقة2 ملعقة صلصة2 حبة طماطم شرائح2 بصلة مقاطعة شرائح1 ملعقة زيت أو سمنة1 ملعقة صغيرة شطةملح وفلفلالتحضير:- في طاجن فرن، تضاف جميع المكونات وتقلب جيداً ثم يغطي الطاجن بورق فويل- يدخل الطاجن في فرن درجة حرارته 200 درجة مئوية لمدة ساعةملاحظات:الكمية تكفي 4 أشخاص- محشي ورق عنب بالكوارع:المقادير:ورق عنب طازج1 كوب أرز مغسول ومصفى1 حبة طماطم شرائح2 حبة طماطم مفروم1/2 كوب بقدونس مفروم1 حبة ليمون1/4 كيلو لحم مفروم1 بصلة صغيرة مفرومة1 كوب مرقة كوارعملح وفلفلالتحضير:- في حلة على نار متوسطة، تحمر البصلة المفرومة مع ملح وفلفل حتى يصبح لونها أصفر- تضاف اللحم المفروم مع التقليب حتى تنضج- يسلق ورع العنب في ماء مغلي لمدة 2 دقائق ثم يصفى- لعمل الحشو، في وعاء عميق، يخلط الأرز والبقدونس والطماطم المفرومة واللحم المفروم وملح وفلفل- يلف ورق العنب جيداً بحيث يكون صغير الحجم ومحكم ثم يرص في حلة فوق طبقة من شراح الطماطم- تعصر الليمونة وتضاف المرقة لورق العنب- يطهي على نار متوسطة حتى يتشرب المرقةملاحظات:- يراعى أن يكون الجانب الخشن لورق العنب للداخل- يمكن حذف اللحم المفروم من مكونات الحشو حسب الرغبة