الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة



تساقط أمطار تساقط أمطار

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم ، قائلة: طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة.







قالت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، :الطقس اليوم دافئ على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء".

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وأضافت نتوقع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة، إضافة إلى احتمالية سقوط أمطار تتراوح من بين الخفيفة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.وأوضحت: الرياح المحملة بالأتربة ستكون خلال ساعات النهار، ومن المتوقع أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى تساقطا للأمطار ليلا، متابعة: نتوقع أن نشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بداية من الغد.ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل واضح وكبير يوم الجمعة، إضافة إلى احتمالية سقوط أمطار.ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بدرجات الحرارة المرتفعة، قائلة: "بداية من الخميس سيعود الطقس الشتوي ".