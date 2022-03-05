السوق المالية السعودية : سهم أرامكو يرتفع لمستوى قياسي جديد عند 46 ريالا

سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودية، خلال جلسة اليوم الاثنين، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق، عند 46 ريالا.
ويُتداول سهم أرامكو اليوم على ارتفاع بنسبة 3%، وسط تداولات بلغت نحو ثمانية ملايين سهم حتى الآن، وفقا لما نقله موقع "أرقام" السعودي.
وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2ر9 تريليون ريال، بما يعادل 45ر2 تريليون دولار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!