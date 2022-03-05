السوق المالية السعودية : سهم أرامكو يرتفع لمستوى قياسي جديد عند 46 ريالا

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سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودية، خلال جلسة اليوم الاثنين، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق، عند 46 ريالا.



ويُتداول سهم أرامكو اليوم على ارتفاع بنسبة 3%، وسط تداولات بلغت نحو ثمانية ملايين سهم حتى الآن، وفقا لما نقله موقع "أرقام" السعودي.



وبارتفاع اليوم تصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2ر9 تريليون ريال، بما يعادل 45ر2 تريليون دولار.

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وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا اليوم، حيث تجاوز خام برنت حاجز 139 دولارا للبرميل، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقا. وجاء الارتفاع وسط تقارير تؤكد أن الولايات المتحدة تبحث حظر واردات النفط الروسي.كما سجل سهم شركة "سابك للمغذيات الزراعية"، المدرج ضمن قطاع المواد الأساسية في السوق السعودية، خلال جلسة اليوم، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق، عند 20ر198 ريال.ويتداول السهم خلال جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 5%، وسط تداولات بلغت نحو 1ر1 مليون سهم حتى الآن.